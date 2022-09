Era l'esattore del pizzo dei Lo Piccolo, ma aveva il reddito di cittadinanza: condannato per truffa

Condannato in via definitiva per mafia ed estorsione aggravata, per diversi mesi è riuscito ad intascare - senza averne alcun diritto - il reddito di cittadinanza. Domenico Caviglia, 46 anni, soprannominato "il vichingo" per i suoi capelli biondi, un tempo al servizio

del clan di Salvatore e Sandro Lo Piccolo, adesso è stato condannato anche per falso e per truffa ai danni dello Stato.

Aveva patteggiato a febbraio scorso un anno 4 mesi e 20 giorni di reclusione davanti al gup e poi aveva però aveva fatto ricorso in Cassazione: la seconda sezione, presieduta da Giovanna Verga, ha dichiarato inammissibile la sua istanza e - oltre a confermare la sentenza - lo ha anche condannato a pagare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.

Il "vichingo" venne arrestato in una delle inchieste denominate "Addiopizzo" e nate dopo la cattura dei Lo Piccolo, avvenuta nel 2007. Appena finito di scontare la pena aveva fatto presentato la domanda per avere il Reddito e lo aveva effettivamente ottenuto per diversi mesi, intascando complessivamente 1.363,89 euro. Poi, però, a febbraio dell'anno scorso era stata la guardia di finanza a scoprire che non aveva diritto al sussidio ed era stato denunciato per falso e truffa assieme ad altri 144 condannati per mafia, tra cui figuravano anche il boss della Kalsa Antonino Lauricella, detto "u scintilluni", e Bartolo Genova, già reggente del mandamento di Resuttana.

Caviglia ha violato una norma che regola il reddito di cittadinanza e che esclude dal beneficio chi è stato condannato per mafia da meno di 10 anni assieme a tutti i suoi famigliari. Per la verità all'imputato mancavano pochi mesi per essere in regola, ma ha comunque attestato il falso ottenendo il sussidio a cui non aveva diritto e truffando quindi lo Stato.

Il "vichingo" ora rischia pure di dover tornare in cella proprio per questa condanna: alla luce dei suoi precedenti, infatti, non gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Potrà comunque chiedere una misura alternativa al carcere, ma sempre per quei precedenti, è difficile che riesca ad ottenerla.