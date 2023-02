/ Piazza del Carmine

Il boss Alessandro D'Ambrogio vuole vedere le partite anche al 41 bis: no della Cassazione

Il mafioso di Porta Nuova sin dal 2019 aveva presentato un reclamo al magistrato di Sorveglianza per poter guardare in tv anche i canali sportivi. Una richiesta bocciata in via definitiva. I giudici hanno anche condannato il detenuto a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende