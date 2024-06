Dopo la laurea in Giuriprudenza, il boss Alessandro D'Ambrogio punta a quella in Filosofia

Dopo una laurea a pieni voti in Giurisprudenza, con una tesi sul 41 bis al quale è sottoposto da anni, il boss di Porta Nuova Alessandro D'Ambrogio ora punta a un altro titolo: si è infatti iscritto a Filosofia e sta sostenendo gli esami da detenuto. Un modo per mettere a frutto il tempo da passare dietro le sbarre, dove dovrà restare ancora per qualche anno. Non è l'unico mafioso ad aver deciso di studiare, anche Leandro Greco, nipote del "Papa" di Cosa nostra, Michele, che subito dopo il suo arresto, all'inizio del 2019 nell'operazione "Cupola 2.0" (la condanna per lui è diventata definitiva), aveva deciso di intraprendere questa strada.

D'Ambrogio, il cui quartier generale era l'azienda di pompe funebri di famiglia che si trova a Ballarò, aveva ottenuto la laurea in Giurisprudenza a luglio del 2016, dopo essere finito in carcere con il blitz che portava il suo nome, "Alexander", il 3 luglio del 2013. Aveva superato numerosi esami con la lode e in tempi record aveva discusso la tesi su un argomento, il carcere "duro", di cui ha certamente un'ottima conoscenza diretta. Alla fine aveva conseguito il titolo con 105/110.

Non sono tantissimi i mafiosi che hanno deciso di dedicarsi alla cultura una volta finiti in carcere. Lo hanno fatto per esempio i fratelli stragisti di Brancaccio, Giuseppe e Filippo Graviano: il primo si è laureato dietro le sbarre in Matematica e coltiva una passione per la Neurobiologia, l'altro ha conseguito il titolo in Economia. Nel 2010 divenne "dottore" in Filosofia anche "l'Agnelli di Palermo", ovvero il re del contrabbando e della Kalsa, Tommaso Spadaro, morto nel 2019. Condannato all'ergastolo tra l'altro per l'omicidio del maresciallo dei carabinieri Vito Ievolella del 1981, dopo molto tempo aveva deciso di iscriversi all'università di Perugia e, a 72 anni, aveva conseguito la laurea con una tesi intitolata "La non violenza e i fondamenti della religione di Gandhi" con un 110.

Anche Pietro Aglieri, "u signurinu", spietato boss di Santa Maria di Gesù, si era iscritto Lettere con indirizzo teologico, ma non ha mai conseguito la laurea. Cesare Lupo gli studi in Giurisprudenza li aveva conclusi nel 2008 e con una tesi su "L'estorsione aggravata dall'agevolazione a Cosa nostra", che gli valse un 104/110. Tornato libero, è stato poi nuovamente arrestato negli anni successivi, accusato proprio di aver imposto il pizzo a tappeto nella zona di Brancaccio.