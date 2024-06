Accusato di mafia nel processo "Cupola 2.0" torna libero dopo 6 anni trascorsi in carcere

La decisione per Michele Rubino in seguito alla sentenza della Cassazione che il 29 maggio ha disposto per lui l'appello bis per vagliare la sussistenza del 416 bis. Avrà solo il divieto di espatrio e l'obbligo di dimora