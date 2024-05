Volevano ricostituire la Commissione provinciale di Cosa nostra: condanne definitive per 12 boss

Hanno tentato di ricostituire la Cupola di Cosa nostra, pochi mesi dopo la morte di Totò Riina, il boss che ne era stato a capo per un quarto di secolo. Ma l'operazione non era andata in porto, sventata quasi in diretta dai carabinieri a dicembre del 2018. Per alcuni mafiosi dai nomi importanti, la sentenza di condanna è diventata definitiva perché hanno deciso di non presentare ricorso in Cassazione. Per altri 31 imputati, invece, processati sempre con il rito abbreviato, l'udienza si è tenuta oggi a Roma e il verdetto della Suprema Corte dovrebbe arrivare nella tarda serata.

Le condanne sono diventate definitive per Leandro Greco, soprannominato "Michele" proprio come suo nonno, il "Papa" di Cosa nostra, che dovrà scontare 12 anni di carcere, ma anche per Calogero Lo Piccolo, uno dei figli del "barone" di San Lorenzo, Salvatore, che dovrà restare in cella per ben 27 anni. Stesso discorso per il boss di Villabate Fabio Messicati Vitale, che è stato condannato a 10 anni, per Salvatore Troia (11 anni e 4 mesi), Andrea Ferrante (12 anni), ma anche per Giusto Francesco Mangiapane (6 anni), Matteo Maniscalco e Luigi Marino (per entrambi la condanna è di 6 anni e 8 mesi), nonché per Giovanni Sirchia (8 anni). Anche tre pentiti hanno deciso di non ricorrere in Cassazione: Sergio Macaluso (2 anni), Filippo Bisconti (13 anni) e Francesco Colletti (10 anni e 10 giorni).

Bisconti e Colletti furono preziosi per le indagini perché decisero di collaborare con la giustizia pochissimi giorni dopo il blitz "Cupola 2.0" con cui vennero arrestati assieme agli altri imputati. Fu Colletti a portare molto vicino i carabinieri al luogo della riunione in cui si doveva discutere della riorganizzazione della Commissione provinciale di Cosa nostra, che avrebbe dovuto essere "presieduta" dal vecchio boss di Pagliarelli, Settimo Mineo. Bisconti, invece, all'ultimo decise di non presentarsi al summit, temendo proprio di essere arrestato.