La Cassazione annienta la nuova Cupola di Cosa nostra: condannati 23 tra boss e gregari

Dopo quasi tre decenni di egemonia Corleonese, il centro del potere di Cosa nostra doveva ritornare in città e, una volta morto al 41 bis il boss Totò Riina (a novembre del 2017) che era stato il capo assoluto della Commissione provinciale, non c'erano più ostacoli a ricostituire la Cupola. I mafiosi dei mandamenti storici di Palermo e della provincia non avevano però messo in conto che i carabinieri li stavano seguendo ed intercettando e che erano al corrente del summit in cui avrebbero dovuto essere definiti i dettagli e nominato come nuovo capo il vecchio boss di Pagliarelli Settimo Mineo. Il tentativo di riorganizzarsi venne infatti sventato a dicembre 2018 con il blitz "Cupola 2.0". Per diversi imputati la Cassazione nella tarda serata di ieri ha messo un punto definitivo, mentre per altri ha disposto un nuovo processo d'appello.

Processo da rifare per 6 imputati

Nello specifico, proprio per Settimo Mineo, che aveva avuto una pena di ben 21 anni di reclusione (in continuazione con precedenti condanne), la Suprema Corte ha deciso di annullare con rinvio ma soltanto per rideterminare la pena (è difeso dagli avvocati Stefano Santoro e Marco Celmenti). Il processo sarà integralmente da rifare, invece, per Massimo Mulè, assolto in primo grado e poi condannato a 11 anni e 4 mesi in appello (è difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Marco Clementi), e anche per Vincenzo Ganci, che aveva avuto una condanna a 8 anni e 8 mesi (lo assistono gli avvocati Raffaele Bonsignore e Antonio Gargano).

I giudici hanno disposto l'annullamento con rinvio ad una nuova sezione della Corte d'Appello, per rivalutare alcune accuse e aggravanti, anche per Giovanni Salvatore Migliore, già condannato 8 anni e 8 mesi, (lo difende l'avvocato Rocco Chinnici), per Maurizio Crinò, che aveva avuto 9 anni e 4 mesi (avvocato Tommaso De Lisi), per Domenico Nocilla che aveva avuto 9 anni e 8 mesi (avvocato Maria Teresa Nascè) e Michele Rubino, a cui erano stati inflitti 10 anni e 8 mesi (avvocati Domenico La Blasca e Michele Giovinco).

Sconto di pena per due boss

La Cassazione ha anche concesso degli sconti ad altri due mafiosi per i quali la sentenza diventa così definitiva. Si tratta di Gregorio Di Giovanni, boss di Porta Nuova, che passa da 14 anni di carcere a 11 anni e 4 mesi (è difeso dagli avvocati Giuseppina Candiotta e Angelo Barone), e di Salvatore Sciarabba, che passa da 14 anni a 13 anni 10 mesi e 20 giorni (avvocato Giorgio Vianello Accoretti).

Le condanne definitive per altri 23 imputati

Per tutti gli altri imputati, invece, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le condanne inflitte in appello diventano dunque definitive: Gaetano Leto (12 anni e 8 mesi), Giuseppe Serio (13 anni e 4 mesi), Filippo Di Pisa (8 anni), Michele Grasso (8 anni e 8 mesi), Salvatore Pispicia (12 anni), Giuseppe Bonanno (5 anni e 8 mesi), Salvatore Mirino (9 anni e 4 mesi), Francesco Caponetto (13 anni e 4 mesi), Rubens D'Agostino (10 anni), Giovanni Salerno (10 anni e mezzo), Marco La Rosa (6 anni e 8 mesi), Giovanna Comito (un anno e 8 mesi pena sospesa), Filippo Annatelli (13 anni e 4 mesi), Stefano Albanese (9 anni), Erasmo Lo Bello (12 anni), Salvatore Ferrante (un anno), Giuseppe Costa (9 anni), Carmelo Cacocciola (6 anni e 8 mesi), Gaspare Rizzuto (12 anni e 4 mesi), Salvatore Sorrentino (10 anni), Filippo Cusimano (9 anni) e anche per Domenico Mammi (2 anni).

Numerose le parti civili nel processo (ma il Comune di Palermo non si è costituito), tra loro diversi imprenditori vittime del racket, ma anche Solidaria e Sos Impresa (avvocato Fausto Maria Amato), l'associazione Antonino Caponnetto (avvocato Alfredo Galasso), il Comune di Ficarazzi (avvocato Anna Tirrito), Confcommercio Palermo (avvocato Fabio Lanfranca), Addiopizzo (avvocato Salvo Caradonna), Centro Pio La Torre (avvocato Francesco Cutraro), il Comune di Villabate, il Comune di Misilmeri e Sicindustria (avvocato Ettore Barcellona).

L'inchiesta era stata coordinata dall'allora procuratore aggiunto Salvatore De Luca (oggi procuratore capo a Caltanissetta) e dai sostituti Amelia Luise (oggi alla Procura europea), Francesca Mazzocco, Bruno Brucoli, Gaspare Spedale e Dario Scaletta (oggi consigliere del Csm). All'alba del 4 dicembre 2018 scattarono 46 arresti. La sentenza di primo grado, che confermò l'impianto accusatorio, fu emessa dal gup Rosario Di Gioia il 3 dicembre 2020 e portò a 46 condanne (per un totale di oltre 4 secoli di carcere). Qualche assoluzione arrivò in appello il 20 dicembre 2022, con il verdetto della seconda sezione presieduta da Giovanni Marino. A 5 anni e mezzo dal maxiblitz è arrivata anche la Cassazione.

La reazione di Addiopizzo

"Un risultato importante", secondo Addiopizzo, che si è costituito parte civile ed ha accompagnato anche diversi imprenditori "che hanno fatto la loro scelta di opposizione a Cosa nostra rifuggendo da rappresentazioni eroico mediatiche che, oltre ad essere anacronistiche, allontanano i cittadini da una battaglia che ha bisogno di normalità oltre che di gente comune". Un risultato che "riteniamo debba servire da sprone nei confronti di coloro che purtroppo continuano a sottostare alle logiche estorsive di Cosa nostra. Ma adesso è il momento di abbattere il muro di omertà. Solo con una decisa e sentita azione popolare, con la strategia delle denunce collettive - afferma ancora l'associazione antiracket in una nota - riusciremo a sconfiggere il fenomeno delle estorsioni. Noi continueremo a esserci, per strada, con la passione civile che abbiamo dimostrato, con l’impegno quotidiano, con il coraggio e il senso di responsabilità verso il futuro".