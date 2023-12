"Volevano ricostituire la Cupola di Cosa nostra": confermate 5 condanne, assolto un costruttore

Volevano ricostituire la Cupola di Cosa nostra dopo la morte, a novembre del 2017, del boss Totò Riina, che ne era stato il capo assoluto per oltre un quarto di secolo, ma il piano venne sventato, a dicembre del 2018, dai carabinieri. Se 43 imputati, travolti dal maxiblitz "Cupola 2.0", che avevano scelto l'abbreviato sono stati condannati in appello a dicembre dell'anno scorso, per altri 5, che avevano optato per il dibattimento, la sentenza di condanna è stata invece confermata oggi dalla terza sezione della Corte d'Appello. Per una sesta persona, il costruttore Pietro Lo Sicco, il verdetto è stato invece ribaltato: è stato assolto e torna quindi anche libero (era agli arresti domiciliari perché ultrasettantenne).

La decisione è del collegio presieduto da Dario Gallo, che ha sostanzialmente confermato il verdetto emesso a luglio dell'anno scorso dalla quinta sezione del tribunale, presieduta da Salvatore Flaccovio. Nel caso di Lo Sicco, invece, sono state accolte le tesi della difesa, rappresentata dagli avvocati Rosanna Vella ed Enrico Tignini: con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa in primo grado era stato condannato a 10 anni di reclusione. Ora è stato completamente scagionato.

La sentenza regge per gli altri imputati: confermati 18 anni a Pietro Merendino del clan di Misilmeri, 17 anni a Stefano Polizzi, 12 anni e mezzo per Antonino Fumuso, 3 anni e 8 mesi a Simone La Barbera e 3 anni e 4 mesi a Giusto Amodeo. Confermati anche i risarcimenti per una decina di vittime del racket e diverse associazioni come Addiopizzo, Sos Impresa, Solidaria, Confcommercio, Sicindustria, Centro Pio La Torre e Confartigianato, nonché ai Comunei di Misilmeri e Villabate, tutti parte civile con l'assitenza, tra gli altri, degli avvocati Ettore Barcellona, Francesco Cutraro, Salvatore Caradonna, Fabio Lanfranca, Maria Luisa Martorana e Fausto Maria Amato.