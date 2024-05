I boss, il pizzo e lo "Statuto" di Cosa nostra: arrivano 8 condanne e 2 assoluzioni

"C'è lo statuto scritto dei padri costituenti" e non è certo alla Costituzione che si riferiva il boss Pietro Badagliacca, ma al codice di Cosa nostra. "Un uomo d'onore è una persona integra dentro, non ho mai creduto alla Cosa nostra a scopo di lucro, ho sempre creduto, dal profondo del cuore, a nobili principi e sono pronto a morire per la mia dignità", così si esprimeva invece suo figlio Gioacchino Badagliacca, che rivendicava un presunto regime "democratico" e gli altrettanti presunti fini "solidaristici" dell'organizzazione criminale. Nella tarda serata di ieri sono stati entrambi condannati dal gup Ivana Vassallo, che li ha processati con il rito abbreviato assieme ad altri 8 imputati.

Tutti erano coinvolti nel blitz messo a segno dai carabinieri alla fine di gennaio dell'anno scorso contro il clan della Rocca e di Mezzomonreale. Come era emerso nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai sostituti Bruno Brucoli e Federica La Chioma, nei piani della cosca - che si richiamava ad antichi "principi" - ci sarebbe stato anche l'omicidio di un architetto. Con la sentenza, il giudice ha anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura per vagliare la posizione di tre commercianti che hanno negato di aver pagato il pizzo e che rischiano ora di finire sotto inchiesta per favoreggiamento.

Nello specifico, il gup ha inflitto 20 anni a Pietro Badagliacca, 17 anni un mese e 10 giorni a Gioacchino Badagliacca, 16 anni 5 mesi e 10 giorni ad Angelo Badagliacca, 8 anni al vecchio boss Antonino "Ninì" Anello, 8 anni 3 mesi e 16 giorni a Giovanni Cancemi, 3 anni e 4 mesi ad Angelo Lazzara, 8 anni a Michele Saitta e 8 anni a Pasquale Saitta. Sono stati invece del tutto scagionati e assolti Marco Zappulla e Silvestre Maniscalco (difeso dall'avvocato Rosanna Vella).

Nel processo si sono costituiti parte civile il Comune di Palermo (avvocato Ettore Barcellona), il Centro Pio La Torre (avvocato Francesco Cutraro), Solidaria, Sos Impresa, Fai, Rete per la legalità, Sportello di solidarietà Confcommercio e Confersercenti (rappresentanyi tra gli altri dagli avvocati Fabio Lanfranca, Valerio D'Antoni, Ugo Forello, Fausto Maria Amato e Maria Luisa Martorana), che gli imputati dovranno risarcire.