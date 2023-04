Mafia a Belmonte Mezzagno, archiviata l'inchiesta a carico di un presunto affiliato al clan

Era finito in carcere con l'operazione "Limes" contro il clan di Belmonte Mezzagno il 7 aprile dell'anno scorso con l'accusa di associazione mafiosa ed era stato poi scarcerato due settimane dopo dal tribunale del Riesame. Adesso l'inchiesta a carico di Pietro Pizzo (difeso dall'avvocato Manfredi Novara) è stata del tutto archiviata dal gip Antonella Consiglio: gli elementi raccolti non sarebbero sufficienti a sostenere l'accusa.

A capo del clan - dove negli ultimi anni si sono verificati alcuni omicidi - ci sarebbe stato, secondo la Procura, Salvatore Giocondo, che avrebbe "curato il mantenimento dell'ordine pubblico e, assieme agli altri indagati, anche la risoluzione di controversie tra privati", oltre a provvedere al mantenimento dei carcerati. Secondo l'ipotesi iniziale della Procura, Pizzo avrebbe aiutato proprio Giocondo nelle sue incombenze.

Nello specifico a Pizzo veniva contestato di essersi adoperato per il recupero delle trecce d'aglio rubate ad un ambulante e anche di aver mediato nell'acquisto di un'auto. Episodi ricostruiti attraverso delle intercettazioni, il cui significato, in alcuni casi - come ha sostenuto la difesa - sarebbe stato travisato. Tesi che erano state accolte dal Riesame, che aveva totalmente annullato l'ordinanza di custodia cautelare a carico di Pizzo. Per il quale ora è stata disposta l'archiviazione.