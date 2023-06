La Corte d'Appello presieduta da Vittorio Anania conferma integralmente la sentenza emessa in primo grado per il boss di Palermo Centro, Massimo Mulè, e suo cognato, Vincenzo Di Grazia, nello stralcio in abbreviato del processo nato dall'inchiesta "Octopus", con cui venne alla luce a settembre del 2019 che Cosa nostra per gestire la sicurezza e la vigilanza nelle discoteche e nei locali della città e della provincia avrebbe imposto anche i "suoi" buttafuori abusivi.

Mulè dovrà scontare 8 anni di carcere, che vanno a sommarsi alla condanna a 11 anni e 4 mesi rimediata in un altro processo, "Cupola 2.0", in cui in primo grado era stato del tutto assolto. Al cognato sono stati invece inflitti 5 anni e 4 mesi di reclusione. Le stesse pene già sancite, dunque, dal gup Donata di Sarno, il 14 dicembre del 2021.

Mulè, in base alla ricostruzione dei carabinieri, coordinati dai sostituti procuratori Giorgia Spiri e Gaspare Spedale, si sarebbe attivato perché suo cognato venisse impiegato stabilmente nella gestione della sicurezza al "Reloj" nel 2016. Attraverso un altro imputato, Andrea Catalano (condannato a 8 anni dal tribunale), il boss avrebbe imposto alla titolare del noto locale l'assunzione di Di Grazia, anche se era considerato da tutti "un cretino". Sarebbe stato Catalano a pressare la proprietaria: "A me non m'interessa niente, tu mi devi mettere a Vincenzo (Di Grazia, ndr)! Chi ti resta fuori, ti resta fuori!". Catalano avrebbe anche rivolto minacce ancora più pesanti al responsabile della sicurezza: "Ti spiego una cosa meglio, tu hai due figli, sono la tua vita, vero è? Il Signore ci deve guardare i tuoi figli...".

Il 9 maggio scorso si è concluso il primo grado del processo per tutti gli altri imputati che avevano optato per il dibattimento con altre 5 condanne, oltre a quella di Catalano, ma anche 4 assoluzioni.