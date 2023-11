Mafia e pizzo a tappeto tra Brancaccio e Ciaculli: una condanna e un'assoluzione

Erano stati coinvolti nell'operazione "Stirpe" contro i clan di Brancaccio e Ciaculli e in cui, a luglio del 2021, erano state ricostruite ben 46 estorsioni oltre alla nuova mappa del potere nel mandamento, ma a differenza degli altri 15 imputati, che avevano optato per il rito abbreviato, Sebastiano Caccamo e Vincenzo Paglino hanno scelto di essere processati davanti al tribunale: i giudici hanno condannato il primo a 3 anni e mezzo (in continuazione con una precedente sentenza) per mafia e hanno invece del tutto scagionato l'altro, che rispondeva di estorsione aggravata.

Per i due la Procura aveva chiesto condanne molto pesanti: 18 anni per Caccamo e 14 anni per Paglino. I giudici della quinta sezione, presieduta da Donatella Corleo, qualche giorno fa hanno però in parte accolto le tesi dei difensori degli imputati, gli avvocati Maurizio Savarese e Anna Pellegrino. Nel primo caso l'accusa di 416 bis ha retto, ma la pena è decisamente bassa se si pensa che altri imputati per mafia, nel troncone in abbreviato, hanno avuto pene anche di 16 e 20 anni di reclusione. Nel caso di Paglino, invece, secondo l'accusa avrebbe fatto da intermediario nella riscossione del pizzo ad una ditta di autodemolizioni: la presunta vittima avrebbe consegnato i soldi all'imputato, che era suo vicino di casa, che poi li avrebbe fatti avere a Maurizio Di Fede e Rosario Montalbano (processati con l'abbreviato). La difesa ha sostenuto che non poteva essere contestata l'estorsione, visto che di fatto l'imputato non avrebbe chiesto nulla all'imprenditore e avrebbe potuto anche non essere a conoscenza del motivo per cui avrebbe dovuto consegnare il denaro agli altri due. Da qui l'assoluzione.

Dall'inchiesta era venuto fuori un quadro drammatico perché il pizzo sarebbe stato imposto a tappeto, ma nessuno lo avrebbe denunciato. E anche di fronte all'evidenza delle intercettazioni, dopo gli arresti, commercianti ed imprenditori avevano deciso di negare e si erano così ritrovati sotto inchiesta per favoreggiamento. Un troncone per il quale sono state chiuse le indagini qualche mese fa.