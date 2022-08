Mafia a Brancaccio, nel processo annullato e poi ripartito da zero arrivano 7 condanne

L'inchiesta "Maredolce" aveva consentito di scoprire, nel luglio del 2017, che il clan di Brancaccio, oltre ad occuparsi dei business più tradizionali, si sarebbe lanciata in un affare - apparentemente pulito - su scala nazionale e con degli incassi milionari, ovvero quello dello smercio di pallet ed imballaggi industriali. Un'operazione possibile grazie a prestanome e società cartiere, secondo la Procura. Dopo pesanti condanne in primo grado, però, il processo venne azzerato in appello e diversi imputati tornarono anche liberi. Nello stralcio del nuovo giudizio, celebrato in abbreviato davanti al gup Rosario Di Gioia, sono arrivate in questi giorni 7 condanne.

A scegliere il rito alternativo, per ottenere lo sconto di un terzo della pena, erano stati proprio gli imputati che avevano rimediato le condanne più pesanti nel primo processo e che ora hanno avuto effettivamente pene inferiori. A Giovanni Lucchese, detto "Johnny" - nipote di uno dei killer più sanguinari di Cosa nostra, Giuseppe Lucchese, alias "Lucchiseddu", nonché figlio di Nino, boss condannato all'ergastolo, che aveva deciso ad un certo punto di pentirsi e poi aveva cambiato idea - sono stati inflitti 9 anni e 4 mesi di carcere (nel processo in ordinario annullato ne aveva avuti 17); 9 anni a Claudio D'Amore (erano stati 17), 10 anni a Giuseppe Caserta (18 anni), 16 anni (ma in continuazione con altre condanne) a Vincenzo Vella (ne aveva avuti 20), 6 anni e 8 mesi a Cosimo Geloso (erano stati 16) e un anno ciascuno (avevano avuto un anno e mezzo) a Maurizio Stassi e Tiziana Li Causi (alla quale è stata concessa anche la sospensione della pena).

Caserta, detto "il testone", era stato nuovamente arrestato il 21 luglio dell'anno scorso e gli inquirenti avevano documentato come, appena tornato libero dopo l'azzeramento della sua sentenza di condanna, il 31 maggio precedente, nel giro di 24 ore, il primo giugno, avrebbe già preso parte ad un summit mafioso. Uno degli arrestati con lui diceva infatti: "Il Caserta mi ha detto a me, dice: 'Io per te a disposizione per tutte cose, per gli altri non lo so'... Ma vedi - diceva l'uomo al suo interlocutore - al Caserta la spesa gli abbiamo fatto'".

Nel processo si erano costituite parte civile diverse associazioni, il Centro Pio La Torre (rappresentato dagli avvocati Ettore Barcellona e Francesco Cutraro), Addiopizzo (avvocato Salvatore Caradonna), Sicindustria (avvocato Vincenzo Lo Re), Fai, associazione Caponnetto, Solidaria, Sos Imprese (avvocati Fausto Maria Amato e Maria Luisa Martorana), Confersercenti, Confocommercio e Confartigianato, per le quali il giudice ha disposto una provvisionale di 5 mila euro ciascuna.

Altri imputati hanno scelto di fare nuovamente il dibattimento e per loro il processo si è aperto in questi giorni davanti alla quinta sezione del tribunale. Si tratta di Bruno Mazzara, Francesco Paolo Saladino, Pietro Clemente, Marcello La Cara, Francesco Tarantino, Michele Rubino, Vincenzo Passantino e Salvatore Scafidi.

Il processo era stato azzerato dalla prima sezione della Corte d'Appello presieduta da Mario Fontana, che aveva peraltro recepito una pronuncia della Cassazione: il giudice che mandò a processo gli imputati, infatti, era in realtà incompatibile perché da gip aveva firmato alcuni decreti di intercettazione. Una questione che alcuni avvocati (Antonio Turrisi, Salvo Priola, Guido Galipò, Corrado Sinatra e Tommaso De Lisi) avevano sollevato sin dall'inizio, ma per molto tempo senza successo. Si era andati avanti lo stesso ed erano state emesse le condanne di primo grado. In appello però le difese risollevarono la questione e la Corte dovette azzerare tutto. Adesso la nuova sentenza.