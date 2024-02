Pizzo, droga e neomelodici: confermate 25 condanne contro il clan di Borgo Vecchio

Confermate 25 condanne - in 12 casi con piccoli sconti di pena - a boss e gregari del clan di Borgo Vecchio, coinvolti nelle inchieste "Resilienza" e "Resilienza 2", messe a segno dai carabinieri tra marzo e ottobre del 2020. La sentenza è stata emessa dalla prima sezione della Corte d'Appello, presieduta da Adriana Piras, davanti alla quale ha sostanzialmente retto il verdetto di primo grado del gup Donata Di Sarno, che risale al 4 maggio del 2022.

Secondo la ricostruzione dell'accusa - che in appello è stata sostenuta dai sostituti procuratori generali Rita Fulantelli e Maria Teresa Maligno - al Borgo il pizzo sarebbe stato imposto a tappeto (e molti imprenditori decisero di denunciarlo), il clan avrebbe anche gestito lo smercio di droga, arrivando anche a stabilire quale cantante neomelodico avrebbe potuto esibirsi durante le feste di piazza (tagliandone fuori espressamente alcuni) e persino dirimere contese tra tifosi.

Nello specifico, i giudici hanno concesso piccoli sconti ai tre fratelli Ingarao, figli del boss Nicola, assassinato nel 2007: per Danilo Ingarao la pena scende a 8 anni (aveva avuto 8 mesi in più in primo grado), per Gabriele Ingarao (difeso dall'avvocato Giovanni Castronovo), la condanna passa a 7 anni e 4 mesi (aveva avuto 4 mesi in più in precedenza) e per Jari Massimiliano Ingarao la pena scende a 16 anni 10 mesi e 20 giorni (ne aveva avuti 17 anni e 4 mesi in primo grado). Riduzioni anche per Gianluca Altieri e Giacomo Marco Bologna (per entrambi da un anno e 8 mesi a un anno e 4 mesi), per Francesco Paolo Cinà e per Vincenzo Marino (entrambi da 2 anni e 2 mesi a 2 anni), e per Pietro Matranga (da 5 anni e mezzo a 5 anni 3 mesi e 20 giorni).

Sono state invece confermate le condanne di primo grado per Angelo Monti (ritenuto reggente del clan, 4 anni e mezzo in continuazione con una precedente condanna), Paolo Alongi (6 anni e 8 mesi), Giovanni Bronzino (8 anni e 4 mesi), Salvatore Buongiorno (6 anni e 8 mesi), Domenico Canfarotta (8 anni), Giuseppe D'Angelo (un anno e 4 mesi), Emanuel Sciortino (7 anni e 4 mesi), Vincenzo Vullo (4 anni e 8 mesi), Marcello D'India (8 anni e 4 mesi), Antonino Fortunato (6 anni e 8 mesi), Giuseppe Lo Vetere (7 anni e mezzo), Francesco Mezzatesta (2 anni e 4 mesi pena sospesa), Giovanni Zimmardi (13 anni e mezzo) e Davide Di Salvo (un anno e 4 mesi pena sospesa).

Ad altri tre imputati la Corte ha deciso di riconoscere la continuazione e questo ha determinato (solo apparentemente) un aumento di pena: Giuseppe Gambino passa così da 10 anni a 14 anni 8 mesi e 10 giorni di reclusione, Salvatore Guarino a 20 anni (ne aveva avuti 13 anni e 4 mesi) e Girolamo Monti che passa a 17 anni 5 mesi e 10 giorni (ne aveva avuti 10).

Nel processo si sono costituiti parte civile diversi imprenditori e aziende vittime di estorsioni, ma anche il Comune di Palermo (rappresentato dall'avvocato Ettore Barcellona), il Centro Pio La Torre (avvocato Francesco Cutraro), Addiopizzo (avvocato Salvo Caradonna), Sicindustria, Solidaria, Confcommercio Palermo, "Sportello di solidarietà" (avvocati Ugo Forello e Valerio D'Antoni) e il Fai.