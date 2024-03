Il boss Pietro Aglieri chiede i danni allo Stato: "Io detenuto senza acqua e luce in condizioni disumane"

Dal suo soprannome, "u signurinu", si desume che sia stato abituato all'eleganza e al lusso che certamente non ha potuto poi ritrovare nelle carceri in cui è stato ininterrottamente detenuto al 41 bis dal 16 giugno 1997. Pietro Aglieri, boss tra i più "mistici" e spietati di Cosa nostra, a capo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù e fedele alleato dei Corleonesi, condannato all'ergastolo anche per le stragi di Capaci e via D'Amelio, si è effettivamente lamentato delle condizioni inumane e degradanti alle quali sarebbe stato sottoposto in cella per ben 23 anni e ha chiesto per questo allo Stato di risarcirlo.

Una richiesta che era stata respinta l'anno scorso dal tribunale di Sorveglianza di Roma, ma il mafioso non si era arreso e ha fatto ricorso in Cassazione, che ora è stato giudicato inammissibile dai giudici della prima sezione, presieduta da Luigi Fabrizio Augusto Mancuso, che lo hanno anche condannato a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.

Aglieri, 64 anni, con un'istanza molto articolata formulata il 30 novembre del 2020, aveva messo in evidenza come nei vari penitenziari in cui era stato recluso negli anni avrebbe dovuto fare i conti con condizioni igieniche e logistiche inadeguate e come sarebbe stato anche privato del diritto allo studio perché non gli sarebbe stato consentito di avere gratuitamente i testi. Un grande lettore, Aglieri, perlatro, e chi si è stupito dei libri ritrovati nel covo del boss Matteo Messina Denaro non ricordava evidentemente le centinaia di opere scoperte nel suo, di Kierkegaard, di Santa Teresa di Lisieux, nonché di Edith Stein, la carmelitana eliminata ad Auschiwitz, solo per citarne alcuni. Un covo in cui era stata realizzata pure una cappella con altare e inginocchiatoio.

Il mafioso chiedeva di essere risarcito perché, per esempio, a Caltanissetta la sua cella sarebbe stata in condizioni fatiscenti, senza acqua e senza luce, e sarebbe stato costretto ad un assoluto isolamento, mentre a Palermo gli sarebbero state negate la luce e l'aria naturale. A Rebibbia, invece, il bagno non sarebbe stato separato dalla stanza e non ci sarebbe stata acqua calda.

La Cassazione ha però ritenuto corretta la decisione del tribunale di Sorveglianza, secondo cui "non era riscontrabile alcuna compromissione dei diritti del detenuto" sotto nessun profilo, né logistico, né igienico, né ricreativo. Era stato rimarcato, peraltro, come sia a Tolmezzo che a Roma, Aglieri "era stato ristretto in spazi pro capite molto superiori a 4 metri quadrati (nel tempo: 7 e mezzo, 11, 14 e mezzo e 15 e mezzo) e come a Rebibbia gli era stata garantita "una fruizione riservata ed esclusiva" del bagno, e inoltre la doccia era all'esterno della cella e con acqua calda. In più erano state previste attività ricreative e rieducative, che però erano state "rifiutate dal condannato all'ergastolo". Nessuna compromissione poi del diritto allo studio, secondo i giudici, perché Aglieri "poteva acquistare i libri attraverso la direzione del carcere anche, concorrendo requisiti di reddito e di merito, attraverso diverse agevolazioni, comuni a tutti gli studenti". Non ci sono state quindi carenze così gravi durante la detenzione del mafioso da integrare condizioni detentive inumane e degradanti, come sosteneva lui. Che, anziché essere risarcito, dovrà invece pagare 3 mila euro allo Stato.