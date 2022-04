Mafia: chieste 67 condanne per boss, gregari e prestanome del clan dell'Acquasanta

La requisitoria dei pm nell'ambito del troncone del processo in abbreviato, nato dal maxiblitz "Mani in pasta" di maggio 2020. Pene pesanti invocate per i capimafia Fontana, compreso l'aspirante pentito mai ritenuto attendibile, Gaetano. Sconto invece per Giovanni Ferrante il cui contributo è stato considerato credibile