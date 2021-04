Un'intercettazione dell'operazione "Mani in pasta"

Blitz contro il clan dell'Acquasanta, arrestato per mafia va ai domiciliari

Dopo un annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione per Francesco Ferrante, finito in cella con l'operazione "Mani in pasta di maggio scorso. Non ci sarebbero i gravi indizi di colpevolezza proprio per il reato di 416 bis