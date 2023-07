L'auto della moglie del boss Micalizzi rubata allo Zen e il ladro pestato: "L'ho macinato"

C'è anche la ricostruzione di un pestaggio, avvenuto dopo il furto dell'auto della moglie del boss Michele Micalizzi, nell'ordinanza del gip Fabio Pilato che nell'ambito dell'operazione "Metus" ha portato a 11 arresti nel clan mafioso di Tommaso Natale.

E' l'8 settembre 2021 e i ladri entrano in azione allo Zen, portando via la macchina di una donna. Non sanno probabilmente che quella vettura è della moglie di Micalizzi. In poco tempo, si viene a sapere chi ha rubato l'auto e scatta l'ordine di punire gli autori del colpo. Uno dei ladri viene picchiato. Il figlio di Micalizzi, Giuseppe, e il complice non sapendo di essere intercettati parlano dell'azione compiuta per vendicare lo sgarbo: "L'ho macinato...l'ho ammazzato". Secondo Pilato si tratta di una "plateale dimostrazione del potere criminale".