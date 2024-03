Condannato l'autista del boss Matteo Messina Denaro: fu arrestato con lui alla Maddalena

Nove anni e tre mesi: è questa la pena inflitta dal gup Cristina Lo Bue all'autista del boss Matteo Messina Denaro, Giovanni Luppino, arrestato il 16 gennaio dell'anno scorso alla clinica La Maddalena, dove aveva accompagnato il mafioso latitante da quasi trent'anni che doveva sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia.

Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato e il procuratore aggiunto Paolo Guido, assieme ai sostituti Gianluca De Leo e Pierangelo Padova, hanno contestato all'imputato di aver anche chiesto il pizzo ad alcuni imprenditori trapanesi. I pm avevano invocato una condanna a 14 anni e 4 mesi.

Luppino, subito dopo il suo arresto, raccontò di non sapere che quell'uomo - che avrebbe accompagnato una cinquantina di volte in clinica - fosse Messina Denaro. Avrebbe conosciuto il boss come "Francesco Salsi" e a presentarglielo, in base alla sua versione, sarebbe stato Andrea Bonafede, il geometra che aveva prestato la sua identità al mafioso per consentirgli di curarsi. Luppino spiegò di aver agito "per motivi umanitari". Tuttavia, come è emerso sia durante le indagini che nel corso del processo, i legami tra l'imputato il latitante (morto il 25 settembre scorso) sarebbero stati ben più solidi e risalenti nel tempo.

Il 13 febbraio sono stati arrestati anche i figli di Giovanni Luppino, accusati di essere stati anche loro fedeli fiancheggiatori per coprire la sua lunga latitanza.