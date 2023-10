"In affari con i boss della Camorra", il neomelodico palermitano Tony Colombo resta in carcere

Il tribunale del Riesame di Napoli ha respinto l'istanza del cantante palermitano Tony Colombo, finito in cella con l'accusa di concorso esterno in associazione camorristica lo scorso 17 ottobre: il neomelodico resta quindi in carcere. La stessa decisione era stata presa qualche giorno fa per la moglie, Tina Rispoli.

La coppia è accusata dalla Procura partenopea di aver favorito alcuni affari del clan Di Lauro di Secondigliano. In particolare, secondo i pm, Colombo e Rispoli avrebbero investito 35 mila euro in una fabbrica di sigarette di contrabbando ad Acerra, poi sequestrata, e il neomelodico avrebbe anche creato un marchio di abbigliamento, "Corleone", in società col boss Vincenzo Di Lauro. Marito e moglie, quindi, sarebbero stati una specie di ramo d'azienda della Camorra.

Sia Colombo che Rispoli, assistiti dagli avvocati Carlo Foreste e Paolo Trofino, hanno respinto le accuse. Il neomelodico ha spiegato al gip durante l'interrogatorio di garanzia di essere "solo un imprenditore e di non avere nulla a che fare con la Camorra", specificando che il brand "Corleone" fosse soltanto suo e che nessuna società ci sarebbe stata con Di Lauro. Non ha negato di conoscere i boss coinvolti nell'inchiesta.

Contro il neomelodico ci sono anche le dichiarazioni di diversi pentiti napoletani che affermano che fosse "sempre pieno di debiti" e che, per finanziare album, concerti e la sua stessa carriera, avrebbe chiesto ripetutamente dei prestiti non solo a loro, ma anche per esempio al primo marito di Tina Rispoli, Gaetano Marino, ucciso in una faida nel 2012.