Mafia, la faida nel clan di Porta Nuova: dopo 9 anni arrestato il killer del boss Di Giacomo

Sarebbe stato lui ad aprire il fuoco e a freddare Giuseppe Di Giacomo in via Eugenio l'Emiro, alla Zisa. A 9 anni dall’omicidio dell'uomo ritenuto ai vertici del mandamento di Porta Nuova i carabinieri hanno arrestato quello che allora era considerato il reggente del clan, Onofrio Lipari, di 32 anni. Il provvedimento, richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia, è stato emesso dal gip nei confronti dell'indagato fermato nel 2014 con l’operazione antimafia "Iago" e poi condannato in via definitiva a 12 anni. Era tornato libero pochi giorni fa.

Le indagini dei militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo, spiegano dal Comando provinciale, sono servite a ricostruire un grave quadro indiziario a carico del presunto autore dell’omicidio risalente al marzo 2014. Quel giorno Di Giacomo, personaggio di spicco del mandamento, si trovava in via Eugenio l’Emiro, in compagnia di suo figlio, quando venne affiancato da un killer che gli sparò diversi colpi mentre si trovava a bordo della sua Smart.

Grazie alle intercettazioni gli investigatori hanno acquisito "precise e concordanti risultanze - si legge in una nota - in merito alle responsabilità penali dell’arrestato sulla commissione del citato fatto di sangue". Alla base dell’omicidio ci sarebbero state alcune frizioni interne sulla leadership del mandamento. Fondamentali anche le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia grazie ai quali i carabinieri sono riusciti a ricostruire un "complesso quadro di evidenze investigative chiare e concordanti".