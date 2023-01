L'autista di Messina Denaro si difende: "Non sapevo fosse lui, mi ha chiesto aiuto solo quella mattina"

Non avrebbe avuto idea che quell'uomo, che si sarebbe presentato intorno alle 6 di lunedì scorso per chiedergli un passaggio da Campobello di Mazara a Palermo potesse essere il boss Matteo Messina Denaro. E' questa la linea difensiva adottata da Giovanni Luppino, arrestato assieme a lui per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena, davanti al gip Fabio Pilato, stamattina durante il suo interrogatorio.

L'uomo - che come ha stabilito il giudice dovrà restare in carcere - avrebbe anche spiegato che se solo avesse immaginato che chi gli chiedeva aiuto era il mafioso più ricercato d'Italia, non si sarebbe certo messo a sua disposizione.

Luppino avrebbe anche riferito che a presentargli il boss sarebbe stato Andrea Bonafede, ovvero l'uomo che ha prestato l'identità al capomafia di Castelvetrano, che gli però avrebbe parlato di lui come suo cognato.

L'indagato è difeso dall'avvocato Giuseppe Ferro e il procuratore aggiunto Paolo Guido ed i sostituti Pierangelo Padova ed Alfredo Gagliardi, che coordinano l'inchiesta, non credono ovviamente a questo racconto. E ci sarebbero elementi per dimostrare che Luppino in realtà avrebbe saputo molto chiaramente chi stava accompagnando alla clinica Maddalena.