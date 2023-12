Messina Denaro, arrestata la figlia dell'amante del boss: "Nascondeva pizzini nel passeggino"

Martina Gentile è accusata di favoreggiamento perché avrebbe veicolati dei messaggi indirizzati al boss deceduto recentemente per un tumore. Di lei il capomafia diceva: "E' come se fosse mia figlia, ha molto di me perché l’ho insegnata io". Perquisizioni in corso nella provincia di Trapani