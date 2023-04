Arrestata la maestra Laura Bonafede: "Ha favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro"

I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall'aver agevolato Cosa nostra Laura Bonafede, 55 anni, maestra di scuola elementare e figlia dello storico boss di Campobello di Mazara, Leonardo Bonafede. Per anni sarebbe stata la donna di Matteo Messina Denaro e farebbe parte della rete di complici che ha protetto il capomafia durante la latitanza. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dal pm della Dda Gianluca de Leo. L'insegnante era già stata sospesa dal servizio.

E anche la figlia dell'insegnante, Martina Gentile, è indagata per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena. Il padre di Martina è l’ergastolano Salvatore Gentile. La procura aveva chiesto per la ragazza gli arresti domiciliari, ma il gip ha rigettato l’istanza per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, pur stigmatizzando i comportamenti della giovane, legata al capomafia da un forte rapporto di affetto. Il boss, Martina e la madre avrebbero condiviso anche periodi di convivenza durante la latitanza di Messina Denaro.

Gli incontri al supermercato

In base ad alcuni pizzini, Laura Bonafede e Messina Denaro si sarebbero pure incontrati davanti al banco dei salumi e dei formaggi di un supermercato di Campobello di Mazara pochi giorni prima della cattura dell'ex superlatitante. I due per un periodo avrebbero addirittura abitato sotto lo stesso tetto. Il loro rapporto risalirebbe al 1996: una relazione che avrebbe sovvertito anche le regole della mafia, visto che la donna è sposata con l’ergastolano Salvatore Gentile.

Bonafede sarebbe stata insomma uno dei perni intorno al quale ha ruotato la clandestinità di Messina Denaro, già a partire dalla metà degli anni '90. La maestra è cugina del geometra Andrea Bonafede (l'uomo che ha prestato l'identità al boss), del dipendente comunale, anche lui di nome Andrea Bonafede, che ha provveduto a fargli avere le ricette mediche necessarie per le cure del cancro, e di Emanuele Bonafede, uno dei vivandieri del padrino arrestato insieme alla moglie Lorena Lanceri.