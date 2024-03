La latitanza e la vita da eremita del boss Giuseppe Auteri: nei suoi pizzini la contabilità del clan

Cosa facesse tutto il giorno - non essendo stata trovata né una televisione né dei libri nel suo covo - non è chiaro, ma ciò che è certo è che il boss di Porta Nuova Giuseppe Auteri, alias "Vassoio", catturato dai carabinieri il 4 marzo dopo una latitanza durata quasi tre anni, viveva come un eremita. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la sua vita da quando era sparito dalla circolazione, a settembre del 2021, e anche di individuare i suoi complici. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la proprietaria dell'appartamento di via Giuseppe Recupero, un budello tra la parte finale di via Oreto e la stazione centrale, dove Auteri è stato scovato sarebbe del tutto ignara del fatto che lì si nascondesse un latitante.

Secondo gli inquirenti, Auteri avrebbe vissuto in via Recupero - in una zona certamente non di sua competenza - da diversi mesi. E sarebbe rimasto chiuso in casa, tanto da risultare molto ingrassato e da aver chiesto come prima cosa, al momento del suo arresto, un barbiere. Nell'immobile decisamente fatiscente in cui aveva trovato rifugio - dopo essersi sotratto all'arresto disposto con l'operazione "Vento", seguita all'omicidio del boss Giuseppe Incontrera, avvenuto il 30 giugno del 2022 - abitano anche diversi stranieri. "Vassoio", quindi, sarebbe passato piuttosto inosservato. Ma è ovvio che qualcuno si è occupato di lui e delle sue necessità, fosse solo per portargli del cibo.

Il boss, molto vicino non solo ad Incontrera, ma anche a Tommaso Lo Presti "il lungo" e a Giuseppe Di Giovanni, aveva con sé quasi 5 mila euro in contanti, un revolver, con matricola abrasa e 15 colpi, quando è stato catturato. Molto prezioso per gli investigatori si rivelerà senz'altro il suo cellulare ma anche alcuni pizzini trovati nel covo, in cui sarebbero state appuntate soprattutto cifre. Una specie di contabilità.

L'atteggiamento di Auteri, che non è sposato e non ha neppure figli, somiglia a quello di boss di grande caratura criminale, che per Cosa nostra rinunciano sostanzialmente a tutto e sono disposti a vivere - non nel lusso e tra i fasti - ma in una catapecchia praticamente vuota, con solo i servizi essenziali, e a passare mesi senza uscire. Una latitanza che, però, a differenza di altre, durate per decenni, è stata interrotta dalla Procura e dalle indagini dei carabinieri. Finora - com'era scontato - Auteri ha deciso di non rispondere alle domande del gip nei ben due interrogatori ai quali è stato sottoposto per le accuse, da un lato, di mafia e estorsione del processo "Vento" (che a breve partirà anche per lui, mentre gli altri imputati sono già stati condannati in primo grado in abbreviato) e, dall'altro, della detenzione abusiva dell'arma.