Mafia, il boss di Borgetto si fa cambiare la bombola e ne approfitta per chiedere il pizzo: arrestato

Si sarebbe fatto cambiare la bombola del gas in casa e avrebbe minacciato l'addetto affinché recapitasse al suo titolare un messaggio per invitarlo a "mettersi a posto". I carabinieri del Comando provinciale hanno arrestato e messo ai domiciliari Nicolò Salto, 69 anni, di Borgetto, accusato di tentata estorsione aggravata nei confronti del titolare di un'attività che commercia al dettaglio combustibile per uso domestico. Il boss, arrestato con l'operazione antimafia Kelevra e considerato elemento di spicco mandamento di Partinico, era tornato libero nel 2022 per decorrenza dei termini a causa dei ritardi nel deposito delle motivazioni della sentenza.

Le indagini, condotte dal Nucleo investigativo di Monreale e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, avrebbero fatto luce su un episodio commesso da Salto durante il periodo in cui si trovava sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Facendosi forza della propria storia criminale, l'indagato avrebbe preteso di non pagare la cauzione per l'installazione della bombola intimidendo il giovane dipendente della ditta e di conseguenza il suo titolare che, però, ha sporto denuncia contro il reggente di Borgetto. "Tale provvedimento ha permesso inoltre di bloccare all’origine un’attività prodromica di future ben più significative e rilevanti richieste estorsive nel territorio", concludono dal Comando provinciale.