Mafia, arrestato imprenditore a Carini: indagato un finanziere che lo informava sulle indagini

Avrebbe fatto parte della famiglia mafiosa e negli anni, prima che venisse catturato, avrebbe curato gli interessi del boss Salvatore Lo Piccolo. Gli agenti della Dia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Alfredo Montalto, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di un imprenditore 68enne di Carini, Giovanni Palazzolo, che opera nel settore dell'edilizia, della logistica e della ristorazione. Indagato anche un luogotenente della guardia di finanza che l'avrebbe informato anche di alcuni accertamenti sul suo conto.

L’inchiesta, denominata "Nemesi" e coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Antoci, è durata circa 2 anni e avrebbe consentito di acquisire gravi indizi sull'appartenenza di Palazzolo al sodalizio criminale. L'imprenditore avrebbe partecipato a "riunioni sulla programmazione delle attività criminali" e "assicurato assistenza - si legge in una nota - a Lo Piccolo nel corso della latitanza, riscuotendo e reimpiegando il denaro provento delle estorsioni nonché garantendo continui contatti occulti con l'Amministrazione di Carini, consentendo così al sodalizio di vedere rappresentati i propri interessi".

Le acquisizioni investigative, ricostruiscono ancora dalla Dia, hanno offerto "puntuale e convergente riscontro alle dichiarazioni, riconosciute attendibili, di collaboratori di giustizia già in passato ritenuti importanti esponenti della famiglia mafiosa di Carini che hanno concordemente riferito - si legge ancora nella nota - del qualificato rapporto dell’imprenditore con esponenti di sicuro rango apicale del mandamento San Lorenzo-Tommaso Natale e al suo ruolo di elemento di collegamento tra la famiglia mafiosa in argomento e l'Amministrazione comunale".

Il luogotenente, per il quale il gip non disposto alcuna misura cautelare, è indagato per rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il militare della guardia di finanza infatti, secondo l'accusa, nel 2021 avrebbe rivelato a Palazzolo "l’esistenza di accertamenti avviati a seguito di una richiesta di informazioni, proveniente dalla guardia di finanza di Modena, riguardanti l’istruzione del procedimento avente ad oggetto l’iscrizione di un'impres nell'a white list della Prefettura di Modena, concordando i contenuti dell’atto di risposta". Il tutto in cambio della promessa di assumere alcuni suoi parenti.