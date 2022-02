Arresto Guttadauro, il Comune di Bagheria: "Pronti a costituirci parte civile nel processo"

"L'arresto di Giuseppe Guttadauro e suo figlio Mario Carlo è un duro colpo alla famiglia mafiosa di Bagheria e al traffico di droga". Così l'amministrazione comunale bagherese plaude all'operazione del Ros che ieri ha portato all'arresto dell'ex primario dell'ospedale Civico di Palermo. "L'amministrazione comunale si congratula con i carabinieri per la brillante operazione che ha assicurato alla giustizia il boss mafioso e suo figlio - si legge in una nota -. Siamo accanto alle forze dell'ordine ed in particolare impegnati anche come amministrazione pubblica a combattere la presenza della droga tra i nostri giovani e pronti a costituirci parte civile nel processo".