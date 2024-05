"Ha dato informazioni riservate al fondatore della Gls di Carini": sospeso dal servizio un finanziere

Sospeso dal servizio il luogotenente della guardia di finanza di Palermo Umberto Frecentese, originario di Casamarciano, in provincia di Napoli, perché avrebbe rivelato all'imprenditore Giovanni Palazzolo - il fondatore della Gls di Carini finito in carcere il mese scorso perché sarebbe stato al servizio dei boss - informazioni coperte dal segreto istruttorio ed avrebbe persino concordato con lui il contenuto di un'informativa che lo riguardava. Lo ha deciso il gip Alfredo Montalto, accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Marzia Sabella e del sostituto Giovanni Antoci.

Le richieste di accertamento della prefettura di Modena

Che il militare fosse indagato era già trapelato il 10 aprile, al momento dell'arresto di Palazzolo, ma in quella ordinanza di custodia cautelare il giudice aveva deciso di rinviare la sua decisione sul militare dopo averlo interrogato. Cosa che è accaduta nei giorni scorsi e che ha comportato per Frecentese la sospensione dal servizio. Ad incastrare il luogotenente sono alcune intercettazioni che risalgono a marzo del 2021, quando la guardia di finanza di Modena aveva chiesto accertamenti a quella di Palermo in merito a Palazzolo, che a sua volta aveva avanzato un'istanza di iscrizione alla white list di una sua azienda, la Trinacria Immobiliare di Finale Emilia. L'imprenditore, in cambio delle informazioni e della "cortesia" avrebbe offerto posti di lavoro per i parenti del finanziere e si sarebbe anche offerto di pagare "un anniversario di nozze del medesimo Frecentese".

"Mi è arrivata questa cosa, ho visto 'Palazzolo' e ho fatto di tutto per pigliarla..."

"E' arrivata questa cosa al Gruppo di cui faccio parte - diceva il finanziere all'imprenditore - e non appena ho visto 'Palazzolo' ho fatto di tutto per pigliarla, per capire cos'era... Ora gliela faccio leggere poi lei mi dice se le devo chiedere un qualcosa per capire quello che vogliono" e Palazzolo iniziava a spiegare: "In pratica noi abbiamo chiesto...", subito il militare chiudeva però il discorso: "Qui chiedono tutta la storia che... Allora loro visto che a Modena non hanno trovato nulla da ridire su questa richiesta, per loro, ci devo riscrivere nulla osta, 'la Trinacria può essere iscritta nella white list perché il suo amministratore è tale persona pulita...'. Loro vogliono sapere tutte le situazioni che sono venute fuori da quanto qui si sono fatti controlli, questo e quell'altro. Ora io perché l'ho voluta incontrare signor Palazzolo? Perché lei ricorderà che quando abbiamo fatto la notifica, quella dei duemila fogli da me e dal Gruppo... Si ricorderà che gli feci leggere pure certe cose delle intercettazioni quindi, di quella cosa, quello è un aspetto che dovrebbe essere segnalato, non so se mi spiego? Perché loro vogliono sapere: 'Tu hai fatto solo la verifica e te ne sei andato? O la verifica c'erano situazioni di natura di pg?', anche se tu poi gli dici: 'Tu le segnali poi si devono approfondire', però visto che l'ha chiesta lei, io mi limito solamente a scrivere la verifica".

"Siccome non ritengo di essere un mafioso..."

L'imprenditore allora replicava: "Siccome noi stiamo facendo delle operazioni immobiliari con la crisi che è arrivata, perché sono le banche... Possiamo fare l'operazione se le banche ci danno i soldi, se non ci danno i soldi ci attacchiamo al tram... Quindi trattasi di multinazionali, per dire, clienti affidabili, Lidl, Amazon, Bricoman... Non stiamo parlando di... Giustamente quelli che chiedono il vangelo... Quindi quando gli si dà la white list non c'è bisogno di chiedere più nulla... Siccome non ritengo di essere mafioso...". E il finanziere: "No, no, signor Palazzolo, noi ci siamo conosciuti e ci capiamo benissimo, se una cosa mi viene chiesta perché è di iniziativa della prefettura, io ci devo dire tutto, ci devi dire pure: 'Guarda che a monte di quella situazione c'era l'intercettazione con quello e con quell'altro', ma se è una cosa che ha chiesto lei io scrivo solamente l'esito della verifica e basta... Due parole bastano...".

"Se ha qualcosa da sistemarsi a livello di parentela..."

A quel punto arrivava la proposta di Palazzolo: "Anzi se ha qualcosa da sistemarsi, a livello di parentela, ci sono posti d'oro!" e il finanziere: "Mia moglie, mia moglie... La ringrazio perché fortunatamente mia moglie lavora ed è ben avviata... Il mio capo dice: 'Questa cosa la prendi tu ché è su Carini' e io ho valutato per capire cosa si deve rispondere, perché dire semplicemente: 'Sì, ho fatto la verifica, è uscito questo, questo e questo...', anche se c'è un reato, è un reato di natura fiscale, non ha niente a che fare con quelle situazioni là e scrivo punto. Tutto qua!".

I pm: "Palazzolo non avrebbe mai dovuto sapere di quegli accertamenti"

Secondo i pm - e il gip è stato dello stesso avviso - "Frecentese, ben consapevole dei precedenti di Palazzolo e della sua nota vicinanza a elementi di vertice della famiglia mafiosa di Carini, stabilisca con il medesimo Palazzolo di confezionare una risposta incompleta, omettendo l'indicazione di elementi compromettenti ('quelle situazioni di là')". E rimarcano: "Palazzolo mai avrebbe dovuto avere conoscenza dell'esistenza di accertamento in corso da parte dell'ufficio di appartenenza di Frecentese e men che meno, per quanto ovvio, avrebbe mai potuto concordare con l'ufficiale il contenuto dell'atto".