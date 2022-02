I retroscena della cattura del boss Guttadauro: era in Marocco da mesi, bloccato al rientro in Italia

Doveva essere arrestato a dicembre, Giuseppe Guttadauro, il "dottore" di Cosa nostra, bloccato invece assieme al figlio più piccolo, Mario Carlo, sabato sera dai carabinieri del Ros. L'ordinanza di custodia cautelare del gip Claudia Rosini per il mafioso era infatti già pronta da qualche mese, ma lui si trovava in Marocco, dove altri suoi figli gestiscono un'importante attività nel settore ittico. Si è deciso così di aspettare che tornasse in Italia - ed è successo appunto sabato - per arrestarlo.

Oggi entrambi gli indagati sono stati interrogati. Guttadauro padre ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, mentre il figlio ha invece respinto ogni accusa. Sono entrambi difesi dall'avvocato Raffaele Bonsignore.

Da tempo la Dda, diretta dal procuratore aggiunto Paolo Guido, indagava sul conto di Guttadauro, già condannato per ben tre volte per mafia e che, come hanno ricostruito i sostituti Francesca Mazzocco e Bruno Brucoli, avrebbe continuato a stare in pista, anche a Roma, dove ormai si era trasferito. In città si sarebbe servito del figlio, una sorta di alter ego, secondo la Procura, per gestire i suoi affari.

La richiesta di arresto per il boss risale all'aprile dell'anno scorso. E' stata poi riassegnata a settemtrre ad un altro giudice, Claudia Rosini, che l'ha accolta e depositata alla fine dello scorso dicembre. Un frangente in cui per eseguire la misura ci sarebbero state delle difficoltà, visto che l'indagato si trovava in Marocco. Si è deciso dunque di aspettare, sperando che tornasse presto in Italia.

E proprio sabato scorso Guttadauro è salito su un volo diretto a Palermo dal Marocco, facendo scalo a Roma Fiumicino. All'arrivo a Punta Raisi è stato così bloccato dal Ros, che ha poi eseguito anche la misura nei confronti del figlio. Il boss avrebbe avuto peraltro il biglietto pronto per tornare in Marocco.