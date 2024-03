Dopo la cattura il boss Auteri interrogato due volte in pochi giorni: lui tace, ma parlano i suoi pizzini

Neanche una parola. E' rimasto muto - com'era prevedibile - durante i ben due interrogatori a cui è stato sottoposto in appena quattro giorni, il boss di Porta Nuova, Giuseppe Auteri, soprannominato "Vassoio",catturato nel tardo pomeriggio di lunedì scorso dai carabinieri in via Giuseppe Recupero, un budello parallelo al tratto finale di via Oreto e a due passi dalla stazione centrale. Ma se lui non parla, sono i pizzini e gli appunti trovati nell'appartamento al secondo piano di una palazzina fatiscente a dire tanto: materiale che offrirebbe spunti investigativi molto importanti.

Gli interrogatori sono stati due perché Auteri - sparito dalla circolazione da settembre del 2021 - deve rispondere sia della detenzione del revolver calibro 38 con matricola abrasa e 15 munizioni, trovati nel suo covo, ma anche delle contestazioni relative all'inchiesta "Vento", scattata a luglio del 2022, subito dopo l'omicidio del boss Giuseppe Incontrera, avvenuto alla Zisa, ovvero associazione mafiosa, estorsione aggravata e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Auteri era già stato rinviato a giudizio per queste accuse e a breve quindi, dopo lo stralcio della sua posizione determinato dalla sua latitanza, il processo potrà partire.

L'inchiesta che ha portato alla cattura di "Vassoio" è coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai sostituti Gaspare Spedale e Federica La Chioma. Secondo gli inquirenti, Auteri avrebbe preso in mano le redini del mandamento di Porta Nuova, anche perché gli altri vertici, come Tommaso Lo Presti "il lungo" e Giuseppe Di Giovanni, a cui era molto vicino, si trovano attualmente in carcere. E lui, essendo libero, sarebbe stato particolarmente operativo. Si sta lavorando per individuare la rete di complici che comunque lo hanno aiutato durante la latitanza e da quello che emerge finora l'ex latitante sarebbe stato molto accorto e avrebbe evitato di uscire. Tanto che è stato trovato ingrassato e con la barba lunga, poco curato insomma, tanto da aver chiesto come prima cosa un barbiere.

E' molto probabile che abbia avuto altri covi in questi quasi tre anni e che quello di via Recupero sia soltanto l'ultimo di una serie. Non si sarebbe spostato però né in altre regioni e neppure all'estero: quasi certamente si è nascosto tra la città e tutt'al più in altre zone della provincia. Ma la sua latitanza è tutta da ricostruire.

Oltre all'arma, nell'ultimo rifugio del boss sono stati trovati anche soldi (quasi 5 mila euro). E' però dalle sue carte e dal suo cellulare che potrebbero arrivare sviluppi molto importanti da un punto di vista investigativo. La cosa certa è che la cattura di Auteri è un segnale chiaro: non esistono più - si potrebbe dire - le latitanze di una volta, durate per decenni. Attraverso indagini tradizionali, ma grazie anche ai tanti strumenti tecnologici a disposizione degli investigatori, il cerchio si stringe (per riprendere l'espressione abusata e usata per anni in relazione alla cattura di Matteo Messina Denaro) molto più rapidamente.