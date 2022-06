I boss puntavano sul candidato di Forza Italia: "Riunisci i tuoi parrocchiani e ci dici questa persona..."

"Allora, Agostì, per quanto riguarda questo discorso riunisci a tutti i tuoi parrocchiani e ci dici questa persona... Questa persona, se può servire... veramente per voi tutti", così Gaetano Manlio Porretto esortava Agostino Sansone, già condannato per mafia ed appartenente allo storico clan dell'Uditore, che era netto: "Sì, poi faccio la mia parte...". E' con queste parole che sarebbe stato perfezionato il presunto patto tra Pietro Polizzi, candidato di Forza Italia al consiglio comunale, incontrato pochi minuti prima, il 10 maggio, dai due. Anche perché, come affermavano gli indagati "siamo stati iunco... ci siamo calati la china (...) Se Dio vuole! Perché noi bene abbiamo fatto! Non è che c'è qualcuno che può parlare male di noialtri... Ci dobbiamo rimettere da questo punto di vista di nuovo in piedi..." e Sansone approvava: "C'è un interesse... L'unione fa la forza...".

Lo scambio tra i due - che sono finiti in carcere stamattina assieme a Polizzi - è stato captato subito dopo una riunione nell'ufficio del politico, in via Casalini, e, anche se l'intercettazione è avvenuta nell'ambito di un'inchiesta più vasta, il procuratore aggiunto Paolo Guido ed i sostituti Giovanni Antoci e Dario Scaletta hanno stabilito che si rendesse "ineluttabile e urgente un intervento di natura cautelare, atto a scongiurare il pericolo" di inquinare le elezioni di domenica. La richiesta di misura risale appena a venerdì scorso e, in tempi record, è stata disposta stamattina dal gip Alfredo Montalto.

"Quello è messo male, ha litigato con Orlando..."

Nelle intercettazioni, però, si fa riferimento anche ad altre persone, che non vengono menzionate col loro nome: qualcuno di "fortissimo... tutta Palermo", come diceva Polizzi, da cercare ("dobbiamo andarlo a trovarlo, che fai per telefono... L'ufficio è aperto di pomeriggio, il 12 giugno dobbiamo aspettare, bordello c'è"), ma anche di qualcuno "che è messo male, l'hanno abbandonato tutti... non ha voluto perché si è litigato con Orlando" e che non sarebbe stato ben visto perché "ti viene e ti dice: 'Quanto vuoi?'", come spiegava il politico e Sansone puntualizzava: "Io ancora non capisco com'è che ha litigato... Lui non conosce a nessuno!".

I legami con Guttadauro e la sorella di Messina Denaro

Nell'ordinanza non si manca di mettere in evidenza che Polizzi non avrebbe potuto ignorare lo spessore criminale di Sansone, fratello di Gaetano e Giuseppe, a loro volta condannati più volte per mafia, fedelissimi di Totò Riina, ai vertici della così detta "Svizzera di Cosa nostra", cioè l'Uditore. Peraltro, rimarca la Procura, "non può essere certo giudicato come un caso il matrimonio tra il nipote di Agostino Sansone, Domenico, e Maria Guttadauro, figlia di Filippo e Rosalia Messina Denaro, sorella del noto latitante Matteo Messina Denaro".

Il ritorno al passato di Cosa nostra

Il presunto accordo tra gli indagati, secondo l'accusa, è una sorta di "ritorno a un passato di certo non lontano, quello di Cosa nostra e dei suoi rapporti con il mondo della politica e di altri settori nevralgici del Paese, in primo luogo quello dell'imprenditoria (i Sansone hanno un forte peso economico nel settore dell'edilizia, ndr), che ha segnato la storia, anche quella più recente del Paese".

La filosofia mafiosa del "calati iunco"

La discussione tra Porretto e Sansone, subito dopo l'incontro con Polizzi, in cui il primo usava la metafora del "iunco", per gli inquirenti "descriveva plasticamente, da un lato, la capacità di resilienza della famiglia mafiosa dell'Uditore che, nonostante le numerose e continue condanne, le dichiazioni dei collaboratori di giustizia, i sequestri e le misure di prevenzione, era riuscita a resistere alla repressione e a mantenere inalterato sia il proprio prestigio mafioso che il capillare controllo del territorio", ma anche "una ben precisa filosofia mafiosa: riemergere dalla necessaria e alle volte ineluttabile strategia di sommersione, per poi rialzare nuovamente il capo, al momento opportuno, e ritornare più forti di prima, riallacciando i rapporti con la politica, ripristinando le vecchie e attivando nuove alleanze con gli appartenenti alle istituzioni".

Il boss: "Abbiamo tutte le carte in regola, uno da solo non vale una lira"

Sansone diceva a Porretto: "Però è tutto programmato, ora invece... perché siamo in condizioni... E abbiamo tutte le carte in regola, Manlio, mi segui? E vedi che, cugì, un cristiano solo non vale neanche una lira!". Ed è a questo punto che Porretto affermava: "Allora dobbiamo fare una riunione... Allora, Agostì, per quanto riguarda questo discorso riunisci a tutti i tuoi parrocchiani e ci dici questa persona... Questa persona, se può servire... veramente per voi tutti..." e Sansone replicava: "Sì, poi faccio la mia parte... anche perché, come tu hai sentito, ci andò Michela (una parente acquisita di Sansone, ndr) che va a scuola qua dietro, quindi... c'è un interesse pure anche da parte dei... L'unione fa la forza...". Ecco perché, secondo Porretto: "Ci dobbiamo rimettere da questo punto di vista di nuovo in piedi... Noi babbiamo, scherziamo poi alla fine...".

Il gip: "Polizzi non poteva ignorare la caratura criminale dei suoi interlocutori"

Il gip sottolinea che "dalla semplice lettura delle trascrizioni delle intercettazioni" emerge un "quadro indiziario a carico degli indagati di sicura gravità" e "le intercettazioni dimostrano come Sansone (così come, d'altra parte, anche Porretto) si senta ancora parte dell'organizzazione criminale e come tale viene riconosciuto dal suo interlocutore 'politico' che ben ha presente il peso criminale della famiglia Sansone in quel contesto territoriale". E, rimarca ancora il giudice, "Polizzi non ignora di certo la caratura criminale mafiosa dei suoi interlocutori e, soprattutto, di Agostino Sansone e dei fratelli di questi espressamente citati, infatti, dallo stesso Polizzi".

"Evidente la promessa e la sua accettazione"

Infine, "del tutto evidente appare - scrive il gip - tanto la promessa di procurare voti per l'imminente consultazione elettorale da parte di Sansone e Porretto, quanto l'accettazione di tale promessa da parte di Polizzi (non soltanto per sé, ma anche per la candidata Adelaide Mazzarino, con la quale egli si propone in tandem nella campagna elettorale, 'a lei devi votare!'), accompagnata dalla sua piena disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dei suoi interlocutori mafiosi".