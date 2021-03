I rilievi della polizia in via Patti subito dopo la sparatoria

La faida allo Zen, uno degli indagati risponde al gip: "Non ero lì il giorno dell'agguato"

E' iniziata l'udienza di convalida per le 4 persone fermate lunedì e accusate di aver preso parte alla sparatoria del 23 marzo in via Patti, in cui sono rimasti feriti Giuseppe e Antonino Colombo, padre e figlio. Attanasio Fava si è difeso, mentre Vincenzo Maranzano ha scelto di non rispondere