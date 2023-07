Il boss tradito dalla telefonata con la compagna: "Voi mafiosi sapete solo intimorire le persone"

"Sapete fare solo questo... intimorire le persone". A parlare è una donna con cui Settimo D'Arpa, finito ieri in manette insieme ad altre 17 persone nell'ambito del blitz antimafia della polizia che ha colpito il clan di Resuttana, aveva una relazione. E' il 9 luglio del 2021 e i due litigano al telefono.

Le cimici degli investigatori della Squadra mobile registrano lo sfogo della donna che nella concitazione della discussione fa riferimento proprio alla raccolta del pizzo e agli amici mafiosi di D'Arpa, ritenuto dagli investigatori organico alla famiglia di Resuttana e, in particolare, 'addetto' al settore delle estorsioni. "Te lo dico fai lo scaltro, perché non chiami a tutti i mafiosi che hai... te lo dico davanti a tutti!”, dice la donna.

"Io non ne ho mafiosi. Io non conosco nessuno di sti mafiosi...", ribatte D'Arpa. La sua interlocutrice, però, lo incalza: "Te lo giuro su Dio che se io ti vedo io dico: 'L'ho lasciato perché domandava il pizzo, ti giuro che lo faccio'". "Ma te ne accorgi delle cose che dici al telefono?", replicava lui e la donna: "Sì perché la verità... è la verità".

Il 13 giugno del 2022 viene intercettata una nuova discussione telefonica tra i due. "Di nuovo cominci", diceva D'Arpa alla donna che prontamente replicava: "Non siamo in via Sciuti, non siamo in via Notarbartolo che facevi spaventare i commercianti. Qua stai parlando con una persona. Con una donna. Sì, stai parlando con una donna, non stai parlando con un commerciante… che vuoi intimorire le persone, perché sapete fare solo questo… intimorire le persone". "Ti sto pure bloccando nelle telefonate e messaggi. Ciao, buonanotte", tagliava corto il boss.

fonte Adnkronos