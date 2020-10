Operazione Resilienza, venti persone fermate a Borgo Vecchio: l'elenco degli indagati

Blitz all'alba nel cuore del quartiere Borgo Vecchio. Sono venti le persone fermate dai carabinieri del Comando provinciale su delega della procura distrettuale antimafia, accusate a vario titolo dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione, tentato omicidio aggravato, danneggiamento seguito da incendio, estorsioni consumate e tentate aggravate, danneggiamento aggravato, furto aggravato e ricettazione.

1. Angelo Monti, 54 anni;

2. Massimiliano Ingarao Jari, 26 anni;

3. Girolamo Monti, 45 anni;

4. Giuseppe Gambino, 56 anni;

5. Domenico Canfarotta, 42 anni;

6. Pietro Cusimano, 58 anni;

7. Danilo Ingarao, 25 anni;

8. Gabriele Ingarao, 33 anni;

9. Marcello D’India, 65 anni;

10. Giovanni Zimmardi, 36 anni;

11. Vincenzo Vullo, 36 anni;

12. Paolo Alongi, 19 anni;

13. Giacomo Marco Bologna, 29 anni;

14. Antonino Fortunato, 20 anni;

15. Filippo Leto, 38 anni;

16. Matteo Lo Monaco, 30 anni;

17. Giuseppe Lo Vetere, 21 anni;

18. Ignazio Sirchia, 49 anni;

19. Giovanni Bronzino, 66 anni;

20. Salvatore Guarino, nato a Forbach (Francia), 71 anni