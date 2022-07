Le ultime parole del boss ucciso: "Io per Porta Nuova mi faccio ammazzare e sono pronto alla guerra"

"Io per Porta Nuova, pure se non sono nessuno, io mi faccio ammazzare per come mi sono fatto i 40 anni... Io per la famiglia Di Giovanni e per la famiglia Lo Presti io me ne vado... Dice: 'Ci dobbiamo mettere i ferri tra le mani e dobbiamo andare a fare la guerra', io sono sempre disponibile". Era questa la filosofia di Giuseppe Incontrera, il boss di Porta Nuova, ammazzato il 30 giugno alla Zisa. E dall'operazione "Vento", con cui sono state fermate 18 persone e che avrebbe dovuto portare in carcere proprio l'uomo assassinato, emergono il suo ruolo all'interno del clan, ma anche la sua facilità a ricorrere alla violenza - per reprimere furti e spaccio non autorizzati, ma anche ricomporre liti coniugali - e ad imporre le sue regole come se le strade della città, a cominciare da piazza Ingastone e da via Cipressi, fossero state sue.

I soldi della droga per mantenere "i nostri fratelli"

Dalle pieghe dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Giovanni Antoci, Gaspare Spedale e Luisa Bettiol, viene fuori un dato già noto, ovvero che la droga è la principale fonte di approvvigionamento di Cosa nostra, ma anche la "sensibilità" di Incontrera per "i picciotti", "i nostri fratelli", "i carcerati": la necessità di sostenerli economicamente era infatti prioritaria: "Io ho la testa a loro, mi sta venendo la depressione", diceva emblematicamente. Una spesa non da poco per il clan, circa 8 mila/8.500 euro al mese per una ventina di persone.

La vendetta dopo l'omicidio Burgio e il nuovo pentito al Borgo

Ma tra i retroscena c'è anche il fatto che dopo l'omicidio di Emanuele Burgio, il 31 maggio dell'anno scorso, proprio Incontrera avrebbe ritenuto che sarebbe stata necessaria una vendetta (sanguinaria), anche per attenuare il dolore del padre della vittima, Filippo Burgio, detenuto da diversi anni. Secondo il pentito Alessio Puccio, Incontera sarebbe stato "l'alter ego del reggente Giuseppe Di Giovanni", suo consuocero, e non avrebbe risparmiato botte ed insulti neppure a suo figlio Salvatore, fermato pure lui, che avrebbe dovuto rigare dritto come tutti gli altri. E c'è anche un nuovo pentito nell'inchiesta, Marco Di Filippo del Borgo Vecchio, ma non si tratta certamente di un personaggio di grande caratura criminale e conosce soprattutto vicende legate allo spaccio nel suo quartiere.

I pm: "Boss in difficoltà, ma controllano il territorio in modo asfissiante"

"Le investigazioni compiute restituiscono l'immagine di una cosca mafiosa in difficoltà", scrivono gli investigatori, ma aggiungono che "un numero notevolissimo di partecipi sono pronti anche ad uccidere e a morire per Cosa nostra". Esattamente come affermava Incontera. "Cosa nostra - dicono gli inquirenti - controlla ancora in maniera asfissiante e totalizzante la vita sociale nei quartieri" e "i vertici e gli uomini d'onore del mandamento di Porta nuova costituiscono un punto di riferimento per i delinquenti comuni, ma anche per operatori economici e semplici cittadini, ai quali sono imposte regole stringenti per essere autorizzati a contrabbandare sigarette, a commettere furti o una rapina oppure riffare nel territorio, ovvero ancora risolvere un problemi di vicinato sfociato in un tentato omicidio". I boss, con la crisi determinata dalla pandemia, avrebbero persino imposto un pizzo "clamierato" per la vendita di mascherine.

Le scarcerazioni e il mutamento degli equilibri nel clan

Incontrera avrebbe gestito il mandamento assieme a Di Giovanni fino al febbraio del 2020, quando era stato scarcerato Tommaso Lo Presti "il lungo", che avrebbe ripreso il suo ruolo di comando. Del ritorno di Lo Presti Leonardo Marino (fermato pure lui) diceva: "Un punto in meno, hai capito? E' arrivato 'il fotografo'... Tutta Palermo ce la può min..." e Incontrera: "E basta? E ora c'è quello? Minchia, allora s'astutaru i contatori". Poco prima, a gennaio, era tornato libero anche Calogero Lo Presti, "Zu Pietro", un personaggio definito come una "belva, non si scanta di nessuno" e particolarmente temuto.

La bici e le fedi per i 50 anni di matrimonio regalate ai Lo Presti

Gli avvicendamenti nel clan, però, sarebbero avvenuti secondo la Procura in maniera non traumatica. Tanto che Incontrera e Di Giovanni si sarebbero messi subito a disposizione: al "lungo" avrebbero regalato una bicicletta, in segno di deferenza, e a "Zu Pietro", che lo pretendeva, avrebbero acconsentito a regalare coi soldi del mandamento le fedi nuziali per il suo cinquantesimo anniversario di matrimonio.

"Io macinavo 2 mila euro al giorno..."

Incontrera, il 23 agosto del 2019, sintetizzava la sua storia criminale. Gli avrebbero detto: "Vai a guadagnarti il pane, tieni mandaglieli a tuo padre...', minchia lo hanno arrestato, cioè mi dovevano trattare con i guanti gialli... 100 buona e 150 al mese la vendevo, all'epoca io macinavo, io 2 mila euro al giorno facevo... Il convento (cioè il reggente Di Giovanni, ndr) ha chiamato a me: 'Statti accanto a me... prenditi ad uno a chi hai fiducia". Di Giovanni gli avrebbe delegato la gestione delle questioni ordinarie anche relative allo spaccio, come riferiva lo stesso Incontrera: "Ieri mi ha detto: 'Sbrigatevi tutte cose tu e non venite più qua, non voglio sapere più niente, se c'è una cosa interessante mi fate sapere però quello che fate'". Secondo gli inquirenti, anche la moglie dell'uomo ucciso in via Imperatrice Costanza lo avrebbe aiutato nel suo "lavoro".

La falsa notizia dell'uccisione del figlio di Incontrera

Qualche preoccupazione - più di una, in realtà - era maturata in Incontrera quando, il 5 giugno del 2020, si era diffusa la falsa notizia dell'uccisione di suo figlio Salvatore, definito come "figlio di un boss". Sia lui che Di Giovanni avrebbero quindi deciso di buon grado di assumere un ruolo più defilato, pur continuando però a gestire - secondo l'accusa - gli affari e i traffici più importanti per il clan.

Il ladro pestato: "Noi qua ci mangiamo, non ci si può rubare"

Ci sono due episodi ricostruiti dai carabinieri che rendono bene l'idea del modo di agire dei due presunti capi di Porta Nuova. Il primo è il pestaggio con minacce pesantissime ad un ladro che avrebbe operato nella zona di corso Finocchiaro Aprile senza alcuna autorizzazione e l'altro è quello della violentissima lezione impartita ad un parente dei due accusato di aver tradito la compagna. Nel primo caso, Incontrera avrebbe bloccato il ladro e gli avrebbe detto: "A me devi sentire perché ti ammazzo a bastonate... perché hai le corna dure... a te ti stacco la testa... Tutti e due legnate non ne hanno prese, sai perché? Perché hanno accettato subito a me... e tu abbuschi... Non mi interessa a me, al corso Olivuzza, tutta questa zona, scordatevela, perché noi ci mangiamo, non ci si può rubare... fuori non vi dico niente, non m'interessa..." e l'uomo aggredito ripeteva soltanto:: "No, non mi ammazzare, no..."

"Ha tradito la moglie, ora lo ammazzo"

L'altra vicenda risale all'ottobre del 2019 Incontrera e Di Giovanni cercavano di rintracciare un loro parente, che si era allontanato da casa perché la moglie aveva scoperto che la tradiva con una commessa di corso Finocchiaro Aprile, figlia peraltro di un maresciallo dell'esercito. Di Giovanni prometteva una lezione esemplare contro l'uomo che si era macchiato di una colpa giudicata evidentemente gravissima: "Lui non è che lo sa che se arriva a fare una cosa di queste si può levare pure dall'anagrafe... Lui lo sa che lo ammazzo, fammi allibertare di questa cosa oggi che poi te lo dico io... Ma lei (l'amante, ndr) se ne deve andare dal corso Olivuzza perché io mica non devo scendere, lei non deve scendere, no io" e Incontrera rincarava: "Falla andare via da dove lavora!". Di Giovanni arrivava a contattare uno zio della ragazza e lo "invitava" a fare allontanare dalla zona la nipote. "Se ne deve andare da dove lavora, già gliel'ho detto", acconsentiva lo zio.

"Pezzo di indegno, la testa te la scippo"

Di Giovanni alla fine rintracciava il parente e lo pestava a sangue davanti ad Incontrera: "Pezzo di indegno, la testa te la levo... lo hai capito che sei un cornuto e sbirro e indegno? Ora vattene a casa e non ti muovere più da dentro, poi più tardi se ne parla te la levo la vita... Ora ti faccio vedere quanto te ne faccio pentire..." e Incontrera lo istigava: "Ammazzalo, è un fango, se l'è meritate le legnate". L'uomo riferiva poi tutto alla moglie: "Dice: 'Vagli a dire a tua nipote che si cuce lo... questa grandissima s..., falla andare via dal lavoro perché abbuschi tu insieme al maresciallo, al tenente'" e sul pestaggio: "Dentro la macchina stessa, il sangue sghiddava da tutte le parti, Hulk era, la macchina la stava girando sotto sopra ed io fermo ero... Glieli dava tutti in faccia, lo ha ammazzato".

"Devo andare a raccogliere 19.460 euro..."

Il giro economico generato dallo smercio di droga era importante. Il 12 febbraio del 2020 Di Giovanni sosteneva per esempio di dover raccogliere quasi 20 mila euro: "Da là sopra 19 mila euro... 5.500 questo di Brancaccio... 3.800 Franco, 19... ho fatto una tombola oggi, 19.460... più 400 euro di Antonio...". "Ottocento euro di fumo al giorno!", si vantava in un'altra occasione Incontrera.

"Io lavoro alla piazza mia, roba e crack e sono autorizzato"

Incontrera considerava la piazza come sua: "Io lavoro qua alla piazza mia... roba e crack... io la vendo là, perché sono autorizzato a poterla dare, i soldi di lui". E a chi non era autorizzato parlava molto chiaro, anche se si trattava di persone vicine a suo figlio: "Questa è la prima perché non lo puoi fare né tu né mio figlio... siccome ci sono io e voglio coprire... si deve andare da Andrea (Damiano, ndr) a prendervi l'erba, pure mezzo chilo...Domani se avete di aprirvi la piazza qua che siete in ordine, non c'è... ma di nascosto queste cose non si possono fare... perché sanno che qua c'è mio figlio solo che vende il fumo perché se vengono a sapere che qui c'è piazza d'erba dicono: 'E tu non lo sapevi?' e poi se vengono sapere che c'è pure mio figlio con voialtri, più bordello...".

I rimproveri al figlio: "Senza dignità, vai a buttare il sangue dal cuore!"

Incontrera non esitava a rimproverare pesantemente proprio il figlio: "Ora - diceva alla moglie - io a tuo figlio lo ammazzo davanti a tutte le persone a piazza Ingastone, proprio mi devo... spione... senza dignità... ma che reputazione ha? Dovresse essere più calmo, non farmi fare brutte figure... Lui a piazza Ingastone ha buttato voci... Vai a buttare il sangue dal cuore dalla bocca dalla testa...".