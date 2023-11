La violenza dei boss di Resuttana: minacce per lo sconto al ristorante e botte all'ambulante indebitato

Non è soltanto la mitragliatrice ritrovata in casa di Giuseppe D'Amore a dare un segnale inquietante sullo stato di vitalità di Cosa nostra in città, ma anche tutta una serie di comportamenti violenti e carichi di arroganza, a volte anche esibiti pubblicamente, peraltro pure per cose estremamente banali, come ottenere uno sconto consistente al ristorante. Dall'indagine della squadra mobile che ieri ha portato a 7 arresti emergono infatti sia le pesanti minacce ad un ristoratore che avrebbe presentato un conto di 600 euro al reggente del clan di Resuttana, Sergio Giannusa, ma anche il pestaggio a colpi di casco di un ambulante che non avrebbe pagato un debito e al quale i boss avrebbero sottratto anche una macchina e un furgone.

La lite al ristorante: "Ma sono prezzi questi?"

A svelare quanto avvenuto in un ristorante della città, il 5 ottobre del 2021, era proprio Giannusa che ne parlava quasi vantandosi con Pino D'Amore, titolare del bar omonimo di viale della Resurrezione: "Gli ho detto: 'Chiama tuo zio, ma che sono prezzi questi?', dice: 'No, Sergio, questo, quello'... 'Ma che stai dicendo, ma stai scherzando? O ti sembra..." e l'altro concludeva la frase: "Siamo turisti". Giannusa riprendeva il suo racconto: "Gli ho detto: 'Pensi che sono i tempi di una volta? Ora ti dico a te lunedì te lo pago e ti faccio scendere' e lui: 'Quattrocento euro giusti sono?' e gli ho detto: 'Guarda per non ti dire vieni tu lunedì da me, tieni questi 350 euro e chiudi i discorsi'".

La minaccia: "Vienimi a trovare così ti pago..."

E commentava: "Da 600 euro a 350, lui avrà detto: 'Aspetta che me li prendo perché qua non prendo più niente e timpulati pigghiu'". Giannusa specificava poi che il conto di 600 euro era "senza prendere secondo! E se prendevamo il secondo quanto voleva? Mio figlio si è alzato per andare a pagare dice: 'Papà vieni qua, guarda il conto', gli ho detto: 'Quant'è? Sessanta euro? Seicento euro!', ho fatto come a quello... quanto?!". Aggiungeva con tono minaccioso: "Appena lui mi diceva: 'Lo sai penso che ti ho rispettato', 'vabbè fai una cosa domani mattina scendi che te li do, domani mattina vienimi a trovare...'".

"Si è preso le scarpe e non mi ha pagato..."

La storia dell'ambulante è venuta fuori in tempi molto più recenti, tra maggio e giugno scorsi. L'uomo avrebbe acquistato una fornitura di scarpe per 10 mila euro da un altro degli indagati, Giovanni Quartararo, ma avrebbe consegnato soltanto 3.200 euro. Cosa che avrebbe spinto Quartararo a chiedere l'intervento del clan e in particolare dei fratelli Sergio e Carlo Giannusa. A raccontare l'accaduto era lo stesso Quartararo: "Perché è normale? Lui era consapevole che doveva portare 5 mila euro perché mille paia di scarpe sono 5 mila euro e chiaramente io ero sicuro che li aveva di sopra i 5 mila, io gli avrei detto: 'Senti, prima di caricare dammi i soldi' perché sembra male, abbiamo 50 anni l'uno, tu lo sai che devi portare i soldi. Quando ha caricato le scarpe gli ho detto: 'Che fa scendiamo? Neanche per uscirli in mezzo alla strada', dice: 'Perché non ti ha telefonato Carlo? Chiamalo...', gli ho detto: 'Ma scusa, ma che discorso è? Così dici? Va bene, a posto, portatele'".

E proseguiva: "E poi si è venuto a prendere le altre che mi ha fatto fare la mattinata alle 5 di domenica le altre mille paia di scarpe... 'Non ti preoccupare che in una settimana ti faccio avere i soldi', invece siamo fermi a 3.200 euro, cose allucinanti". L'indagato spiegava ancora: "Praticamente le scarpe se le è vendute quasi tutte, va, lui si deve andare a cercare i soldi ora. Il cornuto si va a vendere il furgone, si va a vendere la macchina di sua moglie, si va a vendere l'oro, si va a vendere quello che si deve vendere, perché non si discute così...".

"Gli ha dato colpi di casco e gli ha tolto la macchina e il furgone"

Il 29 maggio scorso, da una conversazione di Sergio Giannusa, si capiva che l'intervento richiesto era stato portato a termine e che non solo l'ambulante sarebbe stato pestato a sangue, ma gli sarebbero stati tolti anche il suo furgone e la sua macchina. Sergio Giannusa chiedeva a un uomo: "Ma dimmi una cosa, conosci a quello, u gigolò (il soprannome della vittima, ndr)? Un cornutazzo vero, ruba e abbuscò - proseguiva - mio fratello (Carlo, ndr) gliene ha dati colpi di casco, gli ha tolto il furgone, la macchina, tutte cose, ma è un cornuto, è andato a caricare le scarpe, c'era il figlioccio di mio fratello, prima si è preso le cose, si è andato a caricare 10 mila euro di scarpe, poi gli ha dato 3 mila euro...".

"E' un tossico, tutti i soldi li spende in cocaina"

Da qui la spedizione punitiva: "Perciò sono andati a trovarlo - diceva ancora Giannusa - aveva un Ford, gli hanno levato il furgone, levato tutte cose, gli hanno levato pure la macchina, gli hanno rotto le corna a colpi di casco, ma dove si deve andare a trovare questo? Che pesce è? Come se la porta?". Il suo interlocutore chiariva: "Niente, è tossico, tutti i soldi in droga, nella cocaina" e Giannusa replicava: "Lo so che è tossico, la famiglia non ne vuole sapere più niente, si fa di cocaina... Dice che ha una villa che vale 2 milioni, quello lo dobbiamo vedere, perché pure la villa gli levo... I soldi ci deve dare, fissagli un appuntamento al suocero, al cugino, al nipote, al cognato, a suo padre, a chiunque..." e poi si sincerava: "Ma non è che è sbirro?".

Il libretto della pensione del suocero come garanzia

Il mese successivo la vicenda veniva del tutto chiarita e chiusa perché sarebbe stato raggiunto un accordo con l'ambulante: gli sarebbero stati restituiti i suoi mezzi, ma solo perché il suocero avrebbe consegnato il suo libretto della pensione e garantito che avrebbe pagato il debito entro 10 giorni. Era sempre Giannusa a raccontarlo: "Glielo ha dato il furgone, la macchina, glieli ha dati a quel truffaldino, mio fratello gli fa: 'Il libretto della pensione se lo porta, ma poi non ti vergogni a 60 anni a farti accompagnare dai cristiani? Ma che minchia di cristiano sei?'. Viene quel cristianu e dice: 'Dieci giorni?'... Fra 18 giorni mi deve portare i soldi... E' andato questo cristiano gli aveva portato il libretto della pensione, il suocero di questo truffaldo".