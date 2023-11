Mafia, il business dei morti a Villa Sofia con la benedizione del boss di Resuttana: "Fatti il funerale"

Che i boss di Resuttana abbiano avuto nel tempo una sorta di controllo sulle imprese di servizi funebri che operano all'ospedale Villa Sofia è un fatto emerso da diverse indagini. Dal blitz che stamattina ha portato all'arresto di 7 persone si scopre però che questo tipo pressione mafiosa sarebbe tuttora esistente, o meglio sarebbe stata accertata fino alla fine di gennaio del 2021. "Vattene, fatti il funerale", diceva infatti il capo del clan di Resuttana, Sergio Giannusa a un noto imprenditore funebre pregiudicato, Gaetano Castagna, autorizzandolo a proseguire la sua attività.

In cella pure il figlio di uno degli indagati: "La mitraglietta è mia"

La vicenda emerge dall'ordinanza del gip Fabio Pilato che ha accolto le richieste del procuratore aggiunto Marzia Sabella e del sostituto Giovanni Antoci, che coordinano l'inchiesta della squadra mobile. Il blitz di oggi nasce da un'operazione già messa a segno lo scorso 10 luglio, in cui era già venuto fuori il ruolo di reggente del mandamento di Resuttana di Salvatore Genova e anche quello del suo braccio destro Giannusa. Quest'ultimo, assieme al fratello Carlo, a Mario Napoli e Giovanni Quartararo, erano già detenuti e sono stati colpiti da questa nuova misura. In carcere sono finiti Giuseppe "Pino" D'Amore, titolare dell'omonimo bar di viale della Resurrezione, ma anche Antonino Fontana e Gaetano Maniscalco. E' a casa di D'Amore che gli investigatori hanno trovato una mitraglietta Skorpion durante le perquisizioni, di cui si è però dichiarato proprietario il figlio, che è stato a sua volta arrestato per la detenzione dell'arma.

L'impresario funebre al boss: "Sono sempre disponibile"

Secondo la ricostruzione dell'accusa, ad accompagnare Giannusa alla camera mortuaria di Villa Sofia il 26 gennaio di due anni fa sarebbe stato proprio Maniscalco. L'intento dei due sarebbe stato quello di verificare quale azienda di pompe funebri si stesse occupando delle esequie di un defunto. Giannusa diceva infatti: "Dice che è alla camera mortuaria, dice che quello Castagna deve fare u muortu, com'è questa situazione...". I due si sarebbero così avvicinati a Gaetano Castagna, che avrebbe immediatamente riferito del prezzo che aveva proposto ai famigliari del defunto e Giannusa avrebbe acconsentito: "Vattene, fatti il funerale". Castagna avrebbe poi risposto: "Sempre, Sergiù, dico sono disponibile, sono... Però dico non è che mi posso impiccare".

Il bacio in bocca prima dei summit

A Maniscalco, nello specifico, la Procura contesta l'associazione mafiosa perché sarebbe stato al servizio di Giannusa e anche di Genova, tanto da organizzare alcuni summit e da mettere pure a disposizione un'abitazione di Resuttana dove consentire lo svolgimento di una delle riunioni segrete, arrivando a far sloggiare i suoi parenti per utilizzare il salone di casa. Quando incontra Giannusa, scrivono gli inquirenti, Maniscalco "saluta il vertice della famiglia mafiosa con un bacio in bocca". I due si dicevano poi: "Siamo telepatici", tale sarebbe stata l'intesa tra loro.

La riunione segreta nel residence

In una circostanza Giannusa dava disposizione proprio per organizzare un summit: "Questa settimana no, ma la settimana entrante si fa, mi ha detto Totò: 'Avvisa a Gaetano', prima impari dov'è che è, in un posto nuovo, dentro un residence... A lui gli dici che si fa trovare al Motel Agip, che poi lo vai a prendere". Il 20 novembre 2020 sarebbe stato Maniscalco a trovare un posto adatto per la riunione e chiedeva a Giannusa: "Quando ti serve? Vediamo casomai se lo possiamo fare... No, è impossibile, perché è la casa di Maurizio e quello me la lascia la casa, però là non può essere... Fammi vedere un attimo la situazione... Non ti preoccupare gli dico che si vanno a fare una camminata e vengono là da me, se vuoi ce ne usciamo, non ci sono problemi".

...e quella nel salotto di casa

Successivamente era Giannusa a chiedere: "A casa tua?" E Maniscalco rispondeva: "Sì, sono nel salone, si mettono là belli sistemati e quello che volete fare fate, mi fai sapere l'orario... Va bene sangue mio". Subito dopo l'incontro segreto, l'indagato avvertiva poi la moglie che poteva tornare a casa: "L'elettricista finiu a casa...".