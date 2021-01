Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Il bivio della mafia, vecchi boss contro le nuove leggi: "Se io ti "affucu" camminiamo diritti"

L'operazione "Bivio": 16 gli arresti eseguiti dai carabinieri nell'ambito della lotta tra clan per comandare nel mandamento di Tommaso Natale. Numerosi gli atti estorsivi documentati. Le telecamere hanno ripreso l'incendio di un escavatore. La rabbia dei boss per i cambiamenti epocali in seno a Cosa nostra