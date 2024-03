A Brancaccio è la mafia a distribuire le licenze: "Questa pescheria qua non può stare"

Altro che licenze e autorizzazioni dal Comune, a Brancaccio, a decidere chi può aprire un negozio, dove e persino cosa vendere erano i boss. Dalle intercettazioni dell'operazione che nei giorni scorsi ha portato a 9 arresti emerge nitidamente come alcuni degli indagati stabilissero - anche ricorrendo se necessario alle minacce - ciò che dovrebbe essere invece regolato dal libero mercato e controllato dall'amministrazione pubblica. Inoltre viene fuori anche una speciale tangente che sarebbe stata applicata solo il sabato sera per consentire ad alcune attività di vendere alcolici.

"Di punto in bianco ha aperto qua"

Il 24 novembre del 2021, uno degli arrestati, Sebastiano Giordano informava Vincenzo Vella (finito in carcere pure lui) che un ex venditore ambulante di pesce avrebbe deciso di aprire una pescheria ma senza un'autorizzazione da parte della cosca di corso dei Mille: "In corso dei Mille, dove c'è la farmacia, ha aperto una pescheria... Ora questo ragazzo non è bene accetto sia da parte mia, che anche da noialtri per una questione del divieto di incontro che ha, la pescheria... perché hanno combinato un casino là, che hanno preso a coltellate ad uno perché diciamo quelli della pescheria non li vogliono, questo vendeva il pesce ambulante e gli hanno detto di togliersi... Lui stesso gli ha detto che non doveva aprire... Di punto in bianco ha aperto qua...".

"Chi gli ha dato l'autorizzazione?"

Il punto è che l'apertura del negozio sarebbe avvenuta senza chiedere i dovuti permessi, non al Comune, ma a Cosa nostra: "Ora il 'Biondo' (il boss Antonio Lo Nigro, ndr) non ne sa niente, io non ne so niente, Pisellino si ci doveva informare... Ma proprio da lui parte il discorso che non devono armare...", spiegava Giordano. E aggiungeva: "Non si devono occupare più di pesci queste persone, anche perché per sapere a chi si sono rivolti, chi li ha consigliati male, perché arrivato a questo punto li ha consigliati male... Sollecitate dice: 'Hai risposta del fatto di questa pescheria chi gli ha dato l'autorizzazione'... Non dimenticare a dirlo - avvertiva Vella - perché ha già, dico con oggi il quarto giorno che sta... il terzo giorno che stanno lavorando da martedì, mercoledì...". E Vella: "Io stasera prendo la risposta, in caso io domani mattina prendo un ragazzino mio e glielo mando". La squadra mobile ha poi effettivamente verificato che l'attività era stata bloccata.

"Ti devi guadagnare il pane con la carne, come frutta te ne devi andare"

Ma Giordano veniva incaricato anche di risolvere un altro problema tra due ambulanti di frutta e verdura. Uno dei venditori si era rivolto all'indagato proprio perché non avrebbe gradito la concorrenza dell'altro. "'Se gentilmente qualcuno di voi, si ci avvicina e glielo dite'. Lui mi conosce bene - diceva Giordano - solo che si mette a dire: 'Io a tuo fratello lo conosco, io di qua e di là'". E Vella: "Questi sono altri discorsi, non c'entra niente". Punto di vista condiviso anche da un uomo presente alla conversazione: "Non c'entra niente che loro si devono guadagnare il pane e loro io conosco e non conosco". Giordano chiedeva quindi: "Se qualcuno di voi gli fa presente... Allora gli devi dire: 'Senti, te lo devi guadagnare il pane? Guadagnati il pane con la carne... pesce... non mettere più niente qua' solo questo gli si deve dire". Vella acconsentiva: "Più tardi gli mando io, non ci vado io personalmente, perché se ci vado io mi fanno mandare a lui, invece gli mando a uno e ci andiamo a fare il discorso, più tardi glielo mando, glielo risolvo subito". E in un'altra intercettazione si sentivano proprio gli ordini impartiti da Vella: "Via Padre Puglisi, tiri avanti, secondo semaforo, gira sulla sinistra, c'è un fruttivendolo... 'Se ti devi vendere la carne, venditi la carne... come frutta apposto, come frutta te ne devi andare!' dice: 'Mah?', 'Senti così mi hanno detto e così ti sto dicendo'".

Il pizzo sulle bibite il sabato sera

In una conversazione captata lo scorso 4 agosto era infine Alessio Salvo Caruso, rimasto gravemente ferito nell'agguato in cui è stato ucciso il boss Giancarlo Romano, a trattare il tema della vendita di bibite in alcuni negozi. L'indagato raccontava che il sabato precedente era stato chiamato da un negoziante che ne aveva preso di petto un altro perché aveva messo le bibite senza aver pagato la relativa quota al clan, testualmente: "Non ci ha pagato niente a nessuno".