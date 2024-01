Qualcuno era tornato in auge a Carini dopo essere uscito dal carcere mentre altri "giovani e ambiziosi associati" sarebbero stati ingaggiati per dare una mano con il pizzo. Blitz all'alba tra Palermo e Carini dove i carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare con cui il gip, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha disposto il carcere per quattro indagati e i domiciliari per un quinto. Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso e reati in materia di armi.

Le 5 persone arrestate sono Salvatore Abbate, 55 anni, Giuseppe Passalacqua, 48 anni, John Pipitone, 42 anni, Salvatore Vallelunga, 43 anni, e Vincenzo Vallelunga, di 74 anni, l'unico per il quale il gip Fabio Pilato ha disposto i domiciliari, gli altri sono in carcere.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, i vertici dell'associazione mafiosa avrebbero anche "gestito una condotta idrica abusiva - si legge ancora nella nota diffusa dal Comando provinciale - mediante la quale, dietro pagamento, fornivano acqua per uso civile a una consistente fetta della locale popolazione che non aveva altre possibilità di approvvigionamento".

L’attività investigativa che ha portato agli arresti di oggi è il prosieguo delle indagini condotte tra il 2021 e il 2023 dai militari del Nucleo investigativo che avrebbero documentato "il rientro a pieno titolo - si legge in una nota - di pregiudicati mafiosi, dopo lunghi periodi di detenzione, nelle fila della famiglia mafiosa di Carini e dall’altro l’inserimento di giovani associati, appartenenti a famiglie di sangue che storicamente hanno diretto lo scacchiere mafioso carinese".

L'indagine è in qualche modo legata ai risultati dell'operazione Feudo che, a settembre 2022, ha portato all’arresto di Salvatore Ferrigno, candidato nel 2022 alle Regionali con Popolari e Autonomisti, Giuseppe Lo Duca, ritenuto dagli investigatori esponente di spicco della famiglia mafiosa di Carini, e Piera Maria Loiacono. Gli sviluppi investigativi avrebbero consentito "di delineare gli assetti interni della famiglia mafiosa di Carini, inserita nel mandamento di Tommaso Natale-San Lorenzo e di individuare le presunte responsabilità dei singoli associati anche in ordine ad alcune estorsioni commesse nell’ambito delle mediazioni immobiliari".