Colpo al mandamento mafioso di Trabia. Sono diciannove le persone arrestate e portate in carcere questa mattina dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento eseguito su disposizione del gip di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, lesioni personali, minacce, incendio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, ma anche di trasferimento fraudolento di valori, furto in abitazione, favoreggiamento personale, turbata libertà degli incanti. Reati commessi con l'aggravante del metodo mafioso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini sono state condottìe dai militari dell'Arma tra il 2015 e il 2022. Sette anni di "monitoraggio del mandamento mafioso di Trabia, con particolare riferimento - spiegano dal Comando provinciale - alle famiglie di Termini Imerese, Caccamo, Trabia, Vicari e quella di Cerda-Sciara. Le investigazioni hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine all’operatività del sodalizio criminale che, mediante la forza d’intimidazione derivante dal vincolo associativo e la violenza, si imponeva nel panorama sociale ed economico locale avanzando richieste estorsive nei confronti di commercianti e imprenditori".

Gli accertamenti eseguiti nel tempo hanno portato alla "ridefinizione dell'organigramma del mandamento mafioso di Trabia e delle famiglie ad esso collegate - continuano dal Comando - individuandone vertici e reggenti, al fine di impedirne la riorganizzazione dopo l'incisiva azione di contrasto già posta in essere in diverse operazioni precedenti tra cui, da ultimo nell’anno 2016, l’operazione Black Cat, documentando inoltre legami e connivenze con i mandamenti mafiosi limitrofi".