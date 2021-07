Droga a tonnellate, a Partinico la centrale dello spaccio: i nomi degli 85 indagati

Doppio blitz all'alba dei carabinieri e della Dia con le operazioni Gordio e Pars iniqua. In 63 vanno in carcere, 18 ai domiciliari, obbligo di firma e di presentazione alla polizia per altri 4. L'elenco completo delle persone coinvolte