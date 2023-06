Mafia, azzerata la famiglia del Villaggio: i nomi degli arrestati e le attività coinvolte

Azzerata la famiglia mafiosa del Villaggio Santa Rosalia a Palermo, che rientra nel mandamento di Pagliarelli. 220 militari della guardia di finanza hanno eseguito questa notte 33 misure cautelari firmate dal gip Walter Turturici su richiesta dei sostituti procuratori Federica La Chioma, Francesca Mazzocco, Dario Scaletta (oggi membro del Csm) coordinati dal procuratore aggiunto della Dda Marzia Sabella e dal procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia.

Venticinque indagati sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere, uno agli arresti domiciliari e per sette è scattata la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali.

In carcere

Salvatore Sorrentino

Vincenzo Sorrentino

Leonardo Marino

Andrea Ferrante

Giovanni Cancemi

Alessandro Miceli

Pietro Maggio

Maurizio Sanfilippo

Roberto Barbera

Morris Morgan Cardinale

Paolo Maniscalco

Francesco Maniscalco

Silvestre Maniscalco

Federico Manno

Rosario Manno

Rosaria Leale

Christian Tomasino

Giampiero Giannotta

Gaetano Sorrentino

Luigi Abbate (25 anni)

Luigi Abbate (28 anni)

Gianluca Bruno

Vincenzo Adelfio

Andrea Nicolò

Vincenzo Sparla

Ai domiciliari

Simone Fiorentino

Sequestro preventivo dei beni per queste attività:

Il Baretto di via Salvatore Pelligra

Briatore Cafè di via Enrico Toti

Frutta e verdura di via Andrea Cesalpino e via Ameglio

Ditta individuale di Rosario Manno (attività riguardante cantiere edile)

Ditta individuale di Nicolò Fiorentino (attività trasporto merci)

Man Service (attività trasporto merci)