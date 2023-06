Di padre in figlio: "Così i Sorrentino comandavano su fiori, attività e pane della domenica"

Avrebbe utilizzato lettere e "pizzini" per comunicare dal carcere ma anche, a causa dell’emergenza Covid, le videochiamate con la famiglia che si trasformavano in vere e proprie riunioni per impartire istruzioni ai sodali. Tra i business prediletti portati avanti in alcuni casi grazie a prestanome, come emerso dalle indagini della guardia di finanza, c’erano l’importazione di droga dalla Calabria e di fiori per i cimiteri che arrivavano dal Ragusano che, ma anche i lavori di movimento terra nei cantieri edili e le forniture di pane per ambulanti e panifici. La figura chiave dell’inchiesta che questa mattina - con l’operazione della guardia di finanza “Villaggio di famiglia” - ha portato all’arresto di 25 persone era Salvatore Sorrentino, finito nel carcere di Rebibbia dopo il blitz Cupola 2.0 del 2018. Il fatto di essere detenuto però, secondo l’accusa, non gli avrebbe impedito di mantenere la sua leadership grazie agli sforzi del figlio Vincenzo, nel ruolo di portavoce, e di Leonardo Marino, considerato dagli investigatori il factotum della “famiglia”.

Chi è Salvatore Sorrentino

Il ruolo di Sorrentino, come ricostruiscono gli specialisti del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria, era emerso già anni prima. Il capomandamento del Pagliarelli era il noto Antonino Rotolo, arrestato nel 2006. Proprio in quella fase Salvatore “Salvino” Sorrentino, della corrente “rotoliana”, iniziò ad assumere una posizione di rilievo anche grazie alla stima che nutriva per lui Settimo Mineo, anche lui arrestato nel blitz del 2018 perché considerato il nuovo vertice della cupola. Era sempre Salvino a mantenere i rapporti con Giuseppe Calvaruso, ritenuto l’erede di Settimo Mineo e arrestato nel 2021 all’aeroporto di Palermo in occasione di un suo ritorno in Sicilia dal Brasile, dove si era ormai trasferito continuando a mantenere la sua influenza anche dall’estero. Ma anche, qualche anno prima, con Giovanni Di Giacomo, Alessandro D’Ambrogio e Onofrio Lipari del mandamento di Porta Nuova.

Messaggi da Rebibbia e colloqui in videochiamata

Le indagini, riprendendo vecchi spunti e sviluppando nuove risultanze investigative, sono state avviate nel 2017 quando ancora mancavano diversi pezzi del puzzle. Nel 2020, mentre Sorrentino si trovava a Rebibbia, è stato intercettato un colloquio con la famiglia che confermava il suo ruolo di vertice: voleva continuare a controllare tutto dalla sua cella con la collaborazione del figlio nella veste di messaggero. Proprio in questo frangente emerge il sostegno garantito da Marino per accompagnare Vincenzo Sorrentino e la madre nel carcere a Roma. Durante l’incontro il giovane Sorrentino si era preoccupato di aggiornare il padre sulle ultime novità e sui business che avrebbero controllato insieme. Come l’apertura di una caffetteria al Villaggio (“Se l’è preso…. La caffetteria sta facendo”), ma anche le controversie che si andavano creando in un periodo delicato per gli equilibri della consorteria mafiosa. Come nel caso di un pasticcere che aveva ricevuto una richiesta di denaro da altri sodali. “L’altra volta era un pazzo - racconta il giovane al padre - perché ci è andato Gne gne gne per questo discorso”. E l’uomo replicava chiedendo di portare il suo messaggio: “Gli dici che si fa i cazzi suoi… no, gli dici ‘lo sa mio padre’”.

I delicati equilibri gestiti dal carcere

Un’altra figura di rilievo nell’inchiesta è quella di Giovanni Caruso, considerato dalla Procura l’alter ego di Giuseppe Calvaruso, che in qualche occasione provò a limitare l’autonomia di Vincenzo Sorrentino come sostituto del padre. Ma anche per questo Salvino aveva un messaggio pronto per essere recapitato, così da affermare la sua leadership anche dal carcere: “Io quando salgo su un cavallo, non scendo…” E il figlio, raccontando di un’altra discussione avuta, gli riportava le sue parole: “Non sono cose che ti competono, né a me né a te. Quando finisce mio padre ve la vedete voi, con me no. Non mi puoi dire niente”. Al rientro da un colloquio a Roma, dopo la traversata da Napoli a Palermo in nave, viene registrata un’altra conversazione grazie alle cimici installate in una cabina della nave. A parlare sono il giovane Sorrentino e Marino, ripercorrendo i temi affrontati il giorno prima in carcere. “Minchia questa giornata a Franco, appena lo vedo e mi dice qualcosa…. Minchia, sai come gli rispondo subito?”. A volte però il suo interlocutore lo invitava a gestire con più diplomazia i rapporti: “Tu digli…’che è venuto a fare?’… e lui già si sente una munnizza”. E il ragazzo gli dà corda: “Gliel’ha detto mio padre di venire?”.

Padre e figlio parlavano spesso, praticamente ad ogni colloquio, anche con le videochiamate che erano state introdotto a causa dell’emergenza sanitaria. Telefonate durante le quali Salvatore Sorrentino si trovava a dover rincuorare il ragazzo che spesso si sentiva “inutile”: “Aspettiamo come finisce la sentenza, se poi ti devi andare a fare un’esperienza fuori puoi andare. Tanto tua madre, tua sorella e la bambina non ti preoccupare che ci sanno stare”. “Io fuori non me ne voglio andare, se c’eri tu - diceva il giovane - io me ne andavo…voglio stare qui, ma per come dico io”. “Per come dici tu? Come per come dici tu… tu con me a papà. Non devi più scrivermi che ti senti tipo inutile o ti abbatti. Ti danno fastidio determinate cose? A noi di un po’ di cose non ci interessa niente e non ci deve interessare”. “Ok papà, a posto”. Il fulcro delle conversazioni però era sempre la gestione delle attività economiche. Da Sorrentino dovevano passare le nuove aperture ma anche le cessioni. Come dimostrava il suo stupore alla notizia di un commerciante nella zona di via Ernesto Basile che voleva lasciare l’attività a qualcun altro: “Gli dici - commentava Sorrentino dando indicazioni al figlio - ‘Ti saluta mio padre… mio padre non dimentica niente’. Glielo devi dire pure a Ninì”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il business dei fiori

Un altro settore che avrebbe garantito alla famiglia del Villaggio Santa Rosalia il controllo del territorio ed entrate facili, era quello delle forniture di fiori - in particolare il sancarlino - importati dal territorio del Ragusano in virtù di un accordo, ricostruisce la guardia di finanza, siglato con la Stidda. “Uno dice agli altri grossisti: là - diceva uno degli indagati - non ci mettere mano. Tu lo devi vendere? Te lo do io, mi fai la cortesia che te lo do io, va bene?”. I camion con la merce, in partenza da Ragusa, venivano seguiti dalle fiamme gialle che, in una sola giornata, avevano contato almeno tredici esercizi commerciali che si sarebbero riforniti tramite la “famiglia” per vendere fiori davanti al cimitero di Sant’Orsola ma anche davanti ai Rotoli. E non sempre le cose filavano lisce, come dimostra una conversazione tra una rivenditrice ormai esasperata dal comportamento del fornitore e uno degli indagati. La donna sosteneva che il venditore si fosse preso più di quanto pattuito, lasciandoli inoltre per lungo tempo senza merce.

La rete di ambulanti e le forniture di pane

Era sempre il 2020 quando venne intercettata una conversazione tra Sorrentino, il figlio Vincenzo e la moglie Emanuela Lombardo nel carcere di Rebibbia. “Quel ragazzo quello di fronte a dove aveva il negozio tuo padre - diceva la donna - si sta spostando più avanti”. Parlava di un ambulante, non uno qualsiasi visto che era una sorta di referente per il settore che forniva il pane ad altri “colleghi” sparsi tra la zona del Pagliarelli, Ballarò e il Capo. “Quello del pane della domenica”, diceva ancora la donna per consentire al marito di individuare correttamente il soggetto. Stava parlando di Francesco Trifirò, indagato nell’inchiesta. Almeno una dozzina gli ambulanti che avrebbero fatto capo a lui a Pagliarelli, Ballarò e al Capo.