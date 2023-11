Rapine, estorsioni e pestaggi: blitz contro il clan mafioso di Resuttana, scattano 7 arresti

Associazione per delinquere di stampo mafioso, rapina ed estorsione. Con queste accuse la polizia ha arrestato sette persone nel corso di un'operazione che fa seguito a quella messa a segno lo scorso 10 luglio contro il clan di Resuttana, che portò all'esecuzione di 18 misure cautelari. Il blitz è stato effettuato dalla polizia (in azione gli agenti della squadra mobile e la locale sezione investigativa dello Sco) su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo).

"Le indagini - spiegano dalla questura - hanno ancora una volta consentito di delineare l’operatività del clan mafioso di Resuttana. Sono emersi altri episodi relativi a estorsione operate da persone in auge nel mandamento, alcune delle quali già detenute in custodia cautelare a seguito dell'indagine dello scorso luglio, e gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione alla famiglia mafiosa di Resuttana nei confronti di due degli indagati, uno dei quali proprietario di un esercizio commerciale nel quartiere, che era diventato punto di incontro per i mafiosi del clan""

"Inoltre - aggiungono dalla polizia - sono state ricostruite pure una rapina e tre estorsioni, aggravate dal metodo mafioso, una delle quali violenta ai danni di un imprenditore che è stato picchiato per rubargli la sua auto come “pegno”, poiché ritenuto “colpevole” di aver maturato un debito nei confronti di uno degli indagati. Quest’ultimo, infatti, si sarebbe rivolto ai suoi sodali per ottenere la riscossione del credito vantato. In considerazione di quanto emerso è stata riconosciuta per tutti l’aggravante dell’aver agito con le modalità tipiche mafiose".

Infine, nel corso dell’operazione è stata rinvenuto anche un mitra modello Scorpion con matricola abrasa: è stata trovata all'interno dell’abitazione di uno degli arrestati.

