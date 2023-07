"I Lo Presti non rappresentano nessuno!": l'uomo che sfidò il boss e fu pestato a colpi di casco

"Chi minchia sono i Lo Presti, chi mi rappresenta?", questo avrebbe osato dire un uomo che poi sarebbe stato brutalmente pestato a colpi di casco dal boss di Porta Nuova Tommaso Lo Presti detto "il lungo", di cui avrebbe leso "l'onore". La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri nell'ambito dell'operazione "Vincolo" che ha portato a 7 arresti, anche se gli indagati sono in tutto 26.

Il pestaggio, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Filippo Serio, sarebbe avvenuto in via Scipione di Castro, alla Zisa, a novembre del 2021 e il litigio è stato ripreso anche da alcune telecamere. Tutto sarebbe nato da un alterco tra un uomo che lavorava in via Cappuccini, che si sarebbe appellato proprio al capomandamento per difendersi, e un'altra persona che avrebbe invece denigrato il mafioso, mettendo in discussione il potere della sua famiglia.

Tommaso Lo Presti sarebbe arrivato in scooter in via Scipione di Castro e avrebbe pestato con il suo casco chi aveva osato parlare di lui in quei termini così "irrispettosi". Poi avrebbe raccolto le confidenze dell'altro, che a suo dire sarebbe stato vittima per cinque anni delle provocazioni e delle angherie dell'uomo pestato: "Ogni volta passava, allora parlava, ma gli giuro vero, sono cinque anni che io evito, cinque anni! Per l'anima di mio padre mi arraggia il cuore, mi arraggia che mi disturba lui da cinque anni, perché questo passava e sparlava con lui, allora lui, suo fratello ha iniziato... minchia u fangu, minchia che curnutu!".

Lo Presti cercava di rassicurarlo e gli diceva: "Ora ti raccomando là sopra, guadagnati il pane senza discorsi e senza niente". Ma la vittima dei presunti soprusi non si sentiva tranquilla: "Ma io mi spavento se lui...". Il boss però insisteva: "E tu tranquillo... mi mandi a chiamare... Lui deve stare attento, tu tranquillo, tu devi guadagnare il pane e non lo cercare... No gli altri crasti lo fanno con lui, se ti dicono qualcosa, rispondi: 'Senti io, a me non mi dovete dire niente, io mi devo guadagnare il pane non mi interessa niente di nessuno e basta'... Amunì vai a lavarti la faccia, ti guadagni un po' il pane".

Al momento di ripartire Lo Presti si accorgeva poi che il suo casco era rotto e alle domande di Alessandro Adamo, arrestato anche lui con il blitz, sul come fosse avvenuto diceva: "Sì mi è caduto! Gli ho dovuto rompere le corna a un cornuto...", ammettendo di fatto il pestaggio. Gli stessi colpi di casco venivano poi descritti da Amato mentre parlava con un'altra persona. Colpi che sarebbero stati così violenti da determinare "schizzi di sangue, il casco, c'erano schizzi di sangue...".