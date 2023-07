Il boss col telefonino in cella evitò una guerra dopo l'omicidio Incontrera: "Quando esco ci penso io"

Sarebbe stata una telefonata fatta dal carcere, grazie ad un cellulare detenuto illegalmente, dal boss Ivano Parrino a evitare una guerra dopo l'omicidio di suo cognato Giuseppe Incontrera, eliminato a colpi di pistola in via Imperatrice Costanza, alla Zisa, il 30 giugno dell'anno scorso. Dalla sua cella, Parrino avrebbe dato ordine "solo" di fare allontanare la famiglia del killer reo confesso, Salvatore Fernandez, perché poi "quando esco me la vedo io". Il retroscena emerge dall'operazione "Vincolo" messa a segno stamattina contro il clan di Porta Nuova dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione della Procura - l'inchiesta che ha portato a 7 arresti è stata coordinata dagli aggiunti Paolo Guido e Marzia Sabella - Parrino, già condannato per mafia, estorsione, traffico di droga e raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere stamattina, avrebbe potuto contare su un telefonino mentre era detenuto e grazie a questo stratagemma avrebbe potuto continuare a occuparsi degli affari e delle beghe del clan senza grandi difficoltà.

A svelare che a dare l'ordine di non vendicarsi dopo l'assassinio di Incontrera sarebbe stato Parrino è la moglie di quest'ultimo, Rita Massa, che oggi è stata sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dal gip Filippo Serio. Il 4 luglio dell'anno scorso, cioè quattro giorni dopo il delitto, è stata intercettata una conversazione a casa della vedova di Incontrera, sorella peraltro di Massa, in cui la sorella del capomandamento, Tommaso Lo Presti "il lungo", diceva: "Però ieri non c'erano, ieri la macchina mancava, non c'era la macchina, chissà dove se ne sono andati". Il riferimento era alla famiglia Fernandez. E Rita Massa replicava, chiarendo i contorni della vicenda: "Ha detto mio marito (Parrino, ndr)... 'Stop! poi appena esco io...'". La sorella di Lo Presti conveniva sul fatto che un'ipotetica vendetta si sarebbe potuta attuare "con il tempo, a scuidata... un incidente ha avuto...". Allora Massa diceva: "Brava! Mio marito... 'Appena esco io se ne parla', mio marito sa cosa deve fare, però non possiamo dire che c'è la sua firma".

La donna raccontava poi di aver portato il messaggio del marito a non meglio precisati vertici del clan: "Io gli ho detto solo: 'Ascoltate, mio marito mi ha mandato a dire, di farli andare via (i Fernandez, ndr)' e mi hanno fatto i complimenti...". I suoi interlocutori avrebbero aggiunto: "Non li vogliamo vedere, non possiamo sopportare di vederli accanto loro che...". Quindi Massa sottolineava: "Capiscimi, una madre... E tu tipo ti vedi a quelli che ti ammazzano a tuo marito, ti viene quella cosa, e allora io gli ho detto: 'Mio marito mi ha mandato a dire: 'Fateli andare via, perché se no qui la guerra sarà aperta'". La sorella di Lo Presti era ancora una volta d'accordo: "Si vanno a cercare le case lontano, se ne devono andare completamente".