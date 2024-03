A Brancaccio anche il premio di produttività per i picciotti: "Ecco i buoni per ritirare le cassate"

A Brancaccio i boss si sono inventati anche il "bonus" per i picciotti, cioè per la manovalanza di Cosa nostra che lavora nell'interesse della famiglia mafiosa ma che spesso, visti i tempi di magra, non guadagna granché. Una sorta di premio di produttività, non elargito in denaro ma con il dolce simbolo della pasticceria siciliana: la cassata. Il retroscena emerge dall'ordinanza del gip Lirio Conti che domenica 3 marzo ha portato all'arresto di 9 persone.

Come ricostruito dagli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai sostituti Bruno Brucoli, Francesca Mazzocco e Giacomo Brandini, il "bonus" sarebbe stato distribuito da due pasticcerie del quartiere, entrambe sottoposte anche alle richieste di pizzo da parte della cosca, in corrispondenza delle feste, cioè a Natale e a Pasqua.

La polizia ha intercettato una prima conversazione sul tema tra Vincenzo Vella e Giuseppe Arduino, entrambi finite in carcere, il 22 dicembre del 2021. Il primo riferiva di aver preso delle cassate e accennava ai "bonus": "Ho preso 13 cassate... i bonus... Tre se li è presi lui (il riferimento sarebbe a Giancarlo Romano, a capo del clan di corso dei Mille, assassinato in via XXVII Maggio il 26 febbraio, ndr)... Questi che devi fare?" E Arduino proponeva di distribuirli appunto tra i "soldati": "Che dobbiamo fare? Ai picciotti che picciuli non ne hanno visti", diceva infatti. A quel punto Vella prendeva i buoni numerati per ritirare le cassate nel bar di via Sacco e Vanzetti e li consegnava ad Arduino perché li distribuisse a chi voleva, il tutto ripreso dalle telecamere: "Sì, 96, 95 e 94 e 93... te ca a piso muortu!".

Lo stesso meccanismo sarebbe stato utilizzato per la Pasqua successiva, stavolta in una pasticceria di via Armando Diaz. A parlare, il 16 aprile del 2022, erano Vella e un altro degli arrestati, Antonio Mazzè. Era proprio quest'ultimo, come documentato ancora una volta dai filmati, che "consegnava i buoni per il ritiro delle cassate", come annotano i poliziotti. A sua volta Vella aveva poi consegnato i bigliettini ad Arduino, che li avrebbe dati a Alessio Salvo Caruso (gravemente ferito nell'agguato allo Sperone, ndr) e a Tommaso Militello (coinvolto in un precedente blitz, ndr).