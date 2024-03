La filosofia mafiosa di Giancarlo Romano: "Noi non siamo delinquenti, siamo contro lo Stato"

Una linea di demarcazione chiara tra mafia, semplice delinquenza e il mondo del business vero. Guardava lontano e aveva le idee molto chiare, Giancarlo Romano, neanche 40 anni, ucciso a colpi di pistola lunedì scorso, in via XXVII Maggio, allo Sperone: era perfettamente consapevole del "livello basso, misero", non solo all'interno di Cosa nostra, ma anche che "a Palermo siamo a terra, siamo in ginocchio, siamo gli ultimi, siamo zingari", con gente che ancora "discute per una panetta di fumo", che "rischia 30 anni di carcere per 10 mila euro", mentre c'è chi fa gli affari seri, muove "300 milioni e rischia 3 anni". Ecco perché - come illustava nel cuore della notte dello scorso 23 ottobre - occorreva avere "degli ideali, dei principi, dei valori", coltivare la speranza che "certe cose non finiranno mai". E il suo manifesto "filosofico", in conclusione, era anche abbastanza scontato: "Siamo contro lo Stato, siamo contro la polizia".

Pizzo, droga e scommesse clandestine

E' una lunga intercettazione captata dai carabinieri a descrivere un personaggio ritenuto di spessore dagli inquirenti, sfiorato sempre dalle indagini, ma che - se non fosse stato ammazzato - sarebbe finito in carcere solo stamattina assieme ad altre 9 persone arrestate dalla polizia (qui i nomi)con l'accusa di mafia. Nell'ordinanza del gip Lirio Conti, emessa su richiesta del procuratore aggiunto Marzia Sabella e dei sostituti Francesca Mazzocco, Bruno Brucoli e Giacomo Brandini proprio in seguito all'omicidio, non solo emerge il ruolo di vertice di Romano a capo della famiglia di corso dei Mille, ma anche quello di gestore della cassa - diventata comune con quella di Brancaccio e Roccella - e di un giro vorticoso di imposizione del pizzo (ben 14 i casi ricostruiti dagli inquirenti), delle piazze di spaccio e anche delle scommesse clandestine. Un punto di riferimento, diventato tale per la sua stretta vicinanza a "u ciolla", cioè Antonio Lo Nigro, finito in cacere a maggio del 2022, e di cui avrebbe preso l'eredità.

L'abisso tra mafia e delinquenza

Al di là degli affari illeciti, però, è interessante scoprire il pensiero di Romano che, in un periodo di grande confusione, consente di delineare il nuovo volto di Cosa nostra. O, per meglio dire, le ceneri dalle quali potrebbe rinascere, visto che certamente la parte "vera" dell'organizzazione sta morendo lentamente (o è già morta) in carcere al 41 bis. Qualcosa resiste, però, tanto che Romano nella sua "lezione di mafia" ad Alessio Caruso, rimasto gravemente ferito nell'agguato di via XXVII Maggio e anche lui destinatario dell'ordinanza, e al figlio di Stefano Marino, uomo d'onore di Brancaccio, ribadisce più volte che non vuole essere "mischiato" con certa delinquenza, che è quella poi che sta creando non pochi problemi di ordine pubblico, tra spaccio, risse e persino omicidi legati a scontri tra bande.

"Preghiamo il Signore che certe cose non finiscano mai"

Ribadisce anche ripetutamente ai suoi "discepoli" che bisogna "studiare", anche se alla fine la "natura" di un individuo non cambia: "Le esperienze fanno il carattere, ma ci sono nato, cioè io pure se ero a Milano ero così", spiegava. Manifestava la sua repulsione verso "i bambini che spacciano" o giovani che "devono andare a firmare per un motorino", cose che lui non avrebbe "mai permesso". Proprio perché in contrasto con i suoi "ideali", che sembra ricondurre a quelli antichi, di quella Cosa nostra distrutta dagli arresti e dalle condanne. "Quello che hanno creato loro - affermava Romano - è confondere questa delinquenza con i nostri ideali, perché la delinquenza serve a portare l'opinione pubblica a favore loro, quando parlano di bambini che spacciano e mettono la parola mafia, per quello che dicono sui giornali, e mettono la parola mafia dietro queste cose, questa delinquenza gli serve per infangare quella parola". E aggiungeva: "Abbiamo degli ideali nostri, che non li facciamo morire mai perché ci muremu, perché in futuro noialtri preghiamo il Signore che certe cose non finiranno mai... Siamo noi contro lo Stato, perché siamo contro la polizia".

"Se mi parli di rapine, mi devi parlare di rapine serie"

E il disprezzo per la delinquenza comune emerge da altre affermazioni: "Tu mi parli per dire di rapine, io sento certe rapine, certe cose, per me è solo una cosa di delinquenza però, attenzione, non è che che dico che ti voglio offendere - diceva a Caruso, arrestato in passato proprio per rapina - non mi permetteri mai, perché tu eri picciriddu. Ma se tu mi parli di rapine mi devi parlare di rapine serie, di rapine dov'è il caso possiamo rischiare anche la vita... Ma tu non è che rischiavi... eri piccolo, questi pensieri non li potevi avere, sono cose che non servono a niente, sono i picciuttieddi che pensano in grande queste cose, questi sono con il cervello avanti... Se tu mi parli di furti, ma ti pare che io ero santo, vedi che io santo non c'ero... Le ho fatte quattro minchiate, io me la studiavo al 99 per cento, io avevo i piccioli in tasca, l'1 per cento andava contro di me e poteva succedere, non entravo in una banca per prendere 5, 6 mila euro per esempio a persona, per dire al 50 per cento rischio il carcere se non di più, facevo un macello con i piccioli io la testa l'avevo...".

"Troppi ragazzini hanno problemi inutili con la giustizia"

E continava: "Non per parlare con la voce dello splendido, però allo Sperone ci sono un macello di picciriddi che hanno problemi con la giustizia inutilmente, che alimentano questa cosa che vogliono sempre loro... Anche noi alimentiamo il volere loro, anche noi stessi ora da adulti, però già lo alimentiamo più a modo nostro, noi abbiamo degli scopi, abbiamo degli ideali, che non li facciamo morire mai... Io non lo permetterei mai che un bambino spacciasse droga perché è contro i miei prinicipi, contro i miei valori, siamo persone che salvaguardiamo i nostri principi e i nostri valori... Io vedo un esempio ti dico, Kevin, sporco, che deve andare a firmare, sporco come fedina penale, per che cosa? Per un motorino, è contro i miei principi, io non glielo permetterei mai, ma ti scappa dalle mani perché i ragazzini sono così, ma è l'ambiente, è quell'ambiente là. Tu ora a 30 anni - diceva sempre a Caruso - mi dici così perché hai dentro ancora un trauma... di quel movimento là... Alessio laureato sempre Alessio è, questa è la natura. Poi tu parli di esperienza, le esperienze servono a fare il carattere ma non la persona... Io con gli ideali che ho dentro, con i miei valori e con i miei principi, mi mettevano pure dentro un esercito io me ne andavo sempre, te lo garantisco, può essere che sono troppo presuntuoso, non è quello che ho vissuto che mi ha fatto diventare quello che sono perché ci sono nato".

Urla e lacrime in strada dopo l'omicidio | Video

"Il livello è misero, arrestano uno e si fa pentito"

L'auspicio di Romano era che in futuro le cose potessero cambiare e ritornare in qualche modo - e paradossalmente - al passato: "Io spero nel futuro, in tutta Palermo, da noi, spero nel futuro di chi sarà il più giovane, ti devi fare il cervello tanto, certe cose vanno abolite, certe cose vanno tolte, ma per mettergliela in c... a loro, perché gliela dobbiamo mettere in c... noi non ce la devono mettere in c... loro, però lo vedi? Il livello è basso oggi arrestano uno e si fa pentito, arrestano un altro... Livello misero, basso, ma di cosa stiamo parlando? Persone che se il caso li fai sentimentali entrano in carcere e parlano, a noi ci possono tagliare tutti, moriamo dentro il carcere, ci possono fare pezzi pezzi. Io vado contro i miei ideali? Contro la mia dignità? Contro i sentimenti della mia famiglia? La mia famiglia sempre a testa alta deve andare, se non è ora è tra 50 anni ma io gli amici miei sempre li voglio vedere... Vuoi fare camminare la tua famiglia a testa bassa, perché? Perché non ho il coraggio di farmi il carcere? Perché prima di fare le cose non lo so a cosa sto andando incontro... E tu - sosteneva rivolgendosi al figlio di Marino - lo sai benissimo perché ci stai passando, con tuo padre già ci sei passato, ne soffri perché un figlio non può essere felice che il padre è in carcere, ma tuo padre è consapevole che la sua vita porta alla sofferenza delle persone vicine. Io sono consapevole che la mia scelta di vita che ho fatto putroppo porto sofferenze alle persone a me vicine, ma io lo so".

Romano non immaginava probabilmente di finire crivellato di colpi sparati da Camillo Mira, fermato assieme a uno dei figli per l'omicidio. Personaggi di calibro certamente diverso dal suo, ma che comunque non avrebbero voluto piegarsi alle sue richieste di versare al clan una percentuale sul loro giro di scommesse clandestine. E proprio nel movente del delitto emerge anche la fragilità - seppure ammantata da grandi discorsi - del potere di Romano nel suo territorio.

"Io se serve faccio una guerra a tipo Saddam Hussein"

Lui, Romano, pur sapendo di essere nulla nell'economia dei grossi business mondiali, coltivava comunque l'aspirazione a raggiungere (o, per meglio dire, a tornare) ad un certo livello. Perché Cosa nostra lo è stata "padrona" del mondo ad un certo punto: "Quello che ho in testa non è prendermi a schiaffi con lo spacciatore, ma se il caso fare una guerra a tipo Saddam Hussein, gli ideali che ho io". Invitava poi i suoi interlocutori a riflettere: "Quando vedi certi pensieri di politica, manovre politiche, là tu stai crescendo... Il livello è basso, bassissimo, perché parliamo della panetta di fumo, 'minchia ma io non devo campare?', ma tu devi campare con la panetta di fumo, cioè così siamo ridotti? Quelli di una volta, quelli che disgraziatamente sono andati a finire in carcere per tutta la vita, ma che parlavano della panetta di fumo? Cioè se ti dovevano fare un discorso di fumo, te lo facevano perché doveva arrivare una nave di fumo... Io a 14 anni prendevo una panetta di fumo e me la steccavo, ma pensi che a 40 anni devo discutere ancora la panetta di fumo? Io lascio che siano quelli piccoli a fare queste cose... Se il caso uno più grande di me che fa ancora questi discorsi... a tuo figlio gli lasci la panetta di fumo? Cerca di costruire, di fare una cosa buona, dico lo studio, non sarebbe bello, ma scusa la massoneria tu sei stato in carcere hai letto più di me, io sono sicuro che hai studiato più di me, puoi farti una cultura personale...", diceva ancora a Caruso.

"Guada 'Il Padrino' e capirai tante cose"

E proseguiva mettendo in mezzo - come da copione - il film "Il Padrino": "Se tu andavi a scuola, all'università, avresti conosciuto dottori, avvocati, ma sempre Alessio era che arrivava là. Se tu ti vedi per esempio il film 'Il Padrino', uno dei più bei film, sembra niente ma insegna tanto, ma lo devi saper guardare il film, se lo vede il picciuttieddu gli piacciono le battute, quello che spara quello... ma dietro questo film c'è una bella storia... Tu l'hai guardato da piccolo, guardalo ora da grande e ti faccio vedere che gli dai una lettura diversa. Se guardi il legame che aveva il padrino... non è il padrino che comandava tutti, il padrino non era il capo assoluto, lui è molto influente per il potere che si è costruito a livello politico, nei grossi ambienti...".

"Quando vedo gli yacht so che il business è lì non qua"

Al di là dell'incitamento a studiare, Romano ammetteva però che "guardo le figure perché mi secca leggere, io osservo, mi piace farmi una cultura" e spiegava: "Quando vedo che è pieno di yacht e persone che salgono e scendono da questi yacht, il business è lì, non qua, se tu parli con quelli che fanno business ti ridono in faccia... Mi rischio 30 anni di carcere per 10 mila euro, 'il business te lo faccio io che ti faccio fare un movimento di 300 milioni e se è il caso rischio 3 anni di carcere', quello è il business, quella è furbizia, tu quello devi fare, sempre con i tuoi valori e i tuoi principi, ma cerca di fare quello, provaci almeno, studia! A quello non ci arrivi oggi perché siamo troppo bassi, siamo a terra, tutta Palermo è a terra, siamo in ginocchio, siamo gli ultimi... Noi siamo gli zingari, a 17 anni tu già dovresti essere fuori ad aprirti il cervello, a fare il business, non qua, scendi quando sei grande, quando già hai i coglioni tanto scendi, una parola tua pesa quanto una montagna".

"Dietro di noi c'è una macchina mostruosa di milioni di euro"

Invece per il momento il quadro era decisamente un altro, misero appunto: "Ma ora cosa fai? Ora - proseguiva Romano - stai accumulando fotografie, intercettazioni, filmati... Dietro a noi c'è una macchina mostruosa di milioni di euro, quelli sono i cervelloni, tre fanghi, ma cervelloni, fanno milioni di euro. Non è che dobbiamo andare lontano, tuo padre - diceva al figlio di Marino - ha preso 34 anni, perché serve a loro a guadagnare soldi, dietro a queste cose c'è un giro di milioni alluncinante e noi non ci possiamo arrivare, appena provi a capire il meccanismo, ti ci avvicini, un poco capisci quanto business c'è dietro che poi ti fermi e dici: 'Inutile che ci studio ancora, più studi e più malato cadi'... Alimentiamo la delinquenza, siamo stupidi noi perché queste cose le dobbiamo evitare, quelle dei bambini... Come amicizie... Se tu vai all'università conoscerai dottori, avvocati quelli che hanno comandato l'Italia e l'Europa, quando si parla di massoni, sono gente con certi ideali ma messi nei posti importanti, noi che cosa possiamo fare? 'Ma va cacaci la m..., chi sei tu? Il capo là? Chi sei, Rambo?'".