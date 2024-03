I negozianti di Brancaccio e l'estorsore per amico: "Sono 3 euro al giorno, vergognoso non pagare il pizzo"

"Io il mio dovere l'ho fatto, mi sono sempre messo a disposizione" e "questo è il mio regalo, perché sei stata una persona troppo educata nel tuo modo di fare", ma anche "io voglio avere a che fare con persone serie". Sono queste alcune delle risposte fornite da commercianti di Brancaccio di fronte alle richieste di pizzo avanzate per lo più da Vincenzo Vella, finito in carcere ieri. Un estorsore per amico si potrebbe dire, che spesso non ha neanche bisogno di parlare esplicitamente o di formulare minacce. Uno degli esattori, inoltre, sarebbe addirittura arrivato a chiedere il dazio per la cosca al suo stesso datore di lavoro. E' ancora una volta un quadro desolante sul fronte del racket quello che emerge in questa zona della città dall'ordinanza emessa dal gip Lirio Conti, a pochi giorni dall'omicidio di Giancarlo Romano, avvenuto allo Sperone. Su 14 episodi estorsivi ricostruiti dalla squadra mobile, soltanto un imprenditore ha deciso di denunciare e il peggio è che diversi dei taglieggiati sono titolari di attività per i quali è stato già chiesto il rinvio a giudizio per favoreggiamento, in quanto in relazione a vicende identiche emerse nell'inchiesta "Tentacoli" del 2021 hanno negato di aver pagato il pizzo e così protetto proprio i loro aguzzini.

Estorsioni a tappeto e una sola denuncia

Vella peraltro trovava "vergognoso" che qualcuno potesse fare storie per cacciare 500 euro perché alla fine "sono 3 euro al giorno". Dall'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai sostituti Bruno Brucoli, Francesca Mazzocco e Giacomo Brandini viene fuori che la tangente di Cosa nostra sarebbe stata richiesta tra gli altri a bar, cantieri, a ben quattro autodemolizioni, ma anche a un hotel, a un panificio, a una discoteca e persino ad uno "stigghiolaro". L'unico ad avvertire subito la polizia è stato Giuseppe Piraino, che già aveva denunciato i suoi estorsori nel 2018 in maniera eclatante, cioè filmandoli, e che ora si è lanciato anche in politica, con il partito di Cateno De Luca, Sud chiama Nord. E proprio per questo è sorprendente l'imprudenza con la quale la cosca abbia potuto pensare di avvicinarlo.

I pm: "Subiscono da anni in silenzio"

"A differenza di quanto accade in altre zone della Sicilia e perfino in alcune parti di Palermo, salvo una eccezione, nessuna delle vittime ha sporto denuncia, ma anzi, molte delle persone offese si sono immediatamente piegate alle pretese illecite, arrivando a dire espressamente di 'sapere come funziona'", mettono in evidenza gli inquirenti, aggiungendo che "la caratura criminale di chi avanzava le richieste era ben nota alle vittime, alcune delle quali subivano da anni le pretese estorsive, tanto che in numerosi casi non è nemmeno stato necessario per gli indagati avanzare con chiarezza le loro istanze". Tra le cause di questo triste scenario ci sarebbe anche la "non sufficiente diffusione di strutture anche associative private che possano sostenere imprenditori e commercianti e, purtroppo, forse anche una sfiducia nell'operato negli organi dello Stato".

"Sangue mio, tu hai a che fare con me..."

Vella assieme ad Alessio Caruso, rimasto gravemente ferito nell'agguato in cui ha perso la vita Romano e tuttora in ospedale, avrebbe taglieggiato un bar di via Sperone, il cui titolare è un "soggetto che - si legge nell'ordinanza - abitualmente versa denaro a titolo di estorsione". Vella entrando nel locale lo avrebbe esortato a non dare "conto e ragione a nessuno", sottolineando: "Tu hai a che fare con me, sangù". Il commerciante replicava: "No, io non voglio avere a che fare... con persone serie, va" e Vella: "Stop, chiuso, ti piaccio io... Chi viene gli dici: 'Ma mi fai una cortesia... andate da... e li posteggi, glielo puoi dire: 'Vai a parlare con Vicè, mettiti d'accordo, vai a cercare a chi ti devi cercare.... Gli dici: 'Io sono a posto, andatevene dove dovete andare' " e l'imprenditore acconsentiva: "E gli dico: 'Informati tu'". L'uomo però rimarcava di aver rischiato la galera perché nell'inchiesta "Tentacoli" il nome del suo bar era nella lista delle attività taglieggiate da Maurizio Di Fede e per questo avrebbe considerato "un cato i munnizza" anche Caruso: "Io gli facevo la cortesia a ciuffetto (Maurizio Di Fede, ndr) per quel catu i munnizza di Alessio, che gli dava 300 euro al mese, dice: 'Me lo fai questo favore, te li lascio a te, glieli fai avere' e abbiamo fatto e per poco non mi facevo prendere pure questa tombola, nel libro! Perché c'era scritto 300 euro al mese, ora ci metti... mettici Stefano, che siamo assai Stefano" e non il nome del bar. E aggiungeva: "Io con Alessio non mi posso salutare perché io l'avevo nel cuore, io nella terra ci so camminare, io ho rischiato pure la galera per lui e gliel'ho spiegato", ma Vella lo invitava ad essere comprensivo: "E' satto mandato" e poi gli chiedeva: "Un'altra cosa, sangue mio, le cassate, fagli una cassata che te la pago io".

"Ce l'hai 4 panettoni e 2 belle Clicquot?"

Sempre Vella avrebbe chiesto il pizzo ad un panificio di via XXVII Maggio, il cui titolare rischia già il processo per favoreggiamento: "Devo andare da..., gli faccio fare qualche 2, 3 ceste, vediamo come siamo combinati, ora questo racconta, appena ci vado, racconta l'ospedale, mi addormento e lui parla sempre" e Caruso: "Ora è il periodo, perché si avvicinano le feste e cominciano a fare l'ospedale", cioè a lamentare problemi per non pagare il dazio al clan. Ma, nonostante le difficoltà, il commerciante teneva invece a precisare che "non ne faccio ospedale io... ci vediamo il 27 oppure il 20 oppure la vigilia di Natale e così si fanno Natale pure loro". Vella avanzava anche in questo caso una richiesta extra: "Quattro panettoni li hai? Glieli mandiamo a questi picciottelli... Ci sono qualche 4 o 5 sventurati, se gli diamo i panettoni" e l'imprenditore: "Li prendo meglio di questi, glieli faccio portare venerdì". Successivamente, Vella avrebbe chiesto anche "due belle Clicquot", cioè bottiglie di champagne, facendo "un viaggio due servizi".

"Sono 3 euro al giorno, vergognoso non pagare"

Sempre Vella ma con un altro degli indagati, Francesco Farina, avrebbe chiesto il pizzo ad negozio di arredi da giardino di via Messina Marine e ad una ditta di via Favier, oltre che ad un'importante struttura alberghiera della stessa zona, i cui titolari erano ritenuti "duri come i balatoni". Infatti Farina riferiva del colloquio avuto con loro: "Dice: 'In questo minuto sono nella merda, sono perso, ho 100 mila euro di debiti con la banca, non ti preoccupare che ci penserò pure a questo... Se è questa settimana o la prossima ti chiamo e te li faccio avere". Successivamente Farina diceva a Vella che i titolari gli avrebbero fatto avere un assegno da 500 euro: "Però vedi - avrebbe detto Farina agli imprenditori - che a me bile non me ne devi far fare e vedi che c'è Pasqua' e lui: 'Forse voi non lo avete capito, siamo tutti nella merda'". Ma Vella non era intenzionato a mollare la presa: "E poi fa un altro assegno"; concordava Farina: "E poi appena lui mi dà l'assegno dopo una settimana ci vado", ma "io mi spavento che questi fanno i nomi". Vella poi avvertiva: "Vedi che sto venendo da una parte e mi hanno detto che se entro martedì non gli portano i soldi poi tu li levi di lato e loro si prendono le loro responsabilità... Che ci dicono problemi, i problemi li abbiamo tutti, sono 500 euro ed è vergognoso proprio che loro non hanno questi soldi, sia quello che quell'altro delle 300 euro", sarebbe il titolare del negozio di arredi. Farina ribadiva: "Io mi spavento che sono sbirrazzi, perché parlano smepre di discorsi persi...". Vella non voleva sentire niente: "Ma a Pasqua vedi che già è finita e sono 500 euro, sono neanche 3 euro al giorno, se li mettono di lato, minchia ma è vergognoso! Gli mando a chi gli devo mandare e si portano tutte le cose, di sera, in qualunque momento, e gli facciamo danno".

Gli "sfasci" e la tangente chiesta dal dipendente al datore di lavoro

Vella, che ha una bancarella di frutta e verdura, il 10 aprile 2022 è stato intercettato mentre percorreva le strade del quartiere sulla sua bici elettrica e parlando da solo, ad alta voce, ripeteva il discorso che avrebbe poi fatto a Farina: "Allora Franco, questo signore di qua, tu ne hai 3, ora me li devi portare, il meccanico, il fabbro e questo delle statue, a Natale vedi che non ha portato, non hai fatto avere niente, perciò questo ne deve dare 2...". In seguito all'incontro con Farina diceva poi: "Il fabbro ha portato 250". E c'è poi tutto il capitolo delle estorsioni a ben quattro "sfasci", di cui sono accusati oltre a Vella anche Giuseppe Arduino e Damiano Corrao detto "kiss kiss", che arriverà a chiedere il pizzo al suo stesso datore di lavoro. Arduino chiedeva a Vella: "Con gli sfasci come siamo combinati?" e Vella: "Ci stavate pensando voi... " e facevano l'elenco delle attività da taglieggiare. Tra le intercettazioni c'è anche quella in cui Corrao riferiva il discorso fatto al suo datore di lavoro per ottenre la tangente: "Non siamo andati a disturbare nessuno però per ora ci sono esigenze, ora è giusto che devono aiutare a noi" e Vella gli suggeriva cosa dire ad un altro: "Gli dici che sono per gli amici di tutti, per Natale, fammi avere almeno un pensierino, di tuo gradimento, se non 5 sono 4, devi farceli avere e se ti dicono che soldi non ne hanno, gli dici: 'Senti qua, io mi sto togliendo di sotto, poi quello che volete fare fate'". E ancora, in un'altra circostanza, sempre Vella diceva ad Arduino: "Con quello degli sfasci con quel picciotto che si mette, gli ho detto lunedì in poi, subito presto che ci dobbiamo sbrigare che ci dobbiamo andare a fare le feste".

L'imposizione di un guardiano in un parcheggio

In un altro caso, quello di un parcheggio avviato in corso dei Mille, la cosca avrebbe imposto l'assunzione di un guardiano: "Noi a questo gli dobbiamo mettere una paletta a questo fango - diceva Vella - ora appena glielo dico bello chiaro: 'Forse vossia non ha capito una cosa sola, lei guarda tutte cose, lei mi deve far sapere tutte cose, lei prima di fare una cosa me la deve far sapere, prima di fare vendere, prima di fare comprare" e l'altro commentava: "E ci deve fare lavorare a uno, non ce lo deve fare lavorare?". Sempre Vella in un altro passaggio affermava: "Vedi che hanno impegni su un cristiano che devono fare lavorare, hanno impegno di un posto di lavoro". Quando il titolare del parcheggio avrebbe voluto fare dei lavori sarebbe stato poi subito bloccato da Vella: "Gli dici che noi dobbiamo fare i lavori, per ora baracca al lato non ne può mettere, perché noi dobbiamo fare tutti i lavori".

"Ecco la porchetta e 500 carte con tutto il mio cuore"

Nella lista delle attività taglieggiate anche una discoteca di via Kolbe, già coinvolta nell'inchiesta "Tentacoli". Vella diceva al titolare. "A te non ti disturba nessuno, non ti chiamerà nessuno, noi cose scritte non ne abbiamo, pure se ti manda il mese, tre mesi, sempre con la mente di chi ti conosce, perché con noi c'è discorso... mille euro a ... quindi per Natale mille euro" e il titolare replicava: "Io il mio dovere lo facevo, io mi sono sempre messo a disposizione a tutte cose". Un atteggiamento simile a quello dello "stigghiolaro", la cui attività si trova alla Bandita. Quando Vella entrava lo accoglieva con tutti gli onori: "Porchetta, però te la devi mangiare... Ti ho messo un pochettino di porchetta, vedi che in fondo alla vaschetta ci sono 500 carte, va bene? Con tutto il mio cuore" e Vella: "Ti ringrazio". E il commerciante continuava: "Questo è il mio regalo che secondo me appena lo vedrai rimarrai contento, per tutto quello che hai fatto". Quindi Vella impartiva gli ordini per il futuro: "E puoi fare a Pasqua e poi a Natale, 500... Due volte l'anno e qualsiasi cosa che hai bisogno vieni a trovare dall'altra parte... Tu sei amico degli amici nostri, dobbiamo aggiustare le cose se le possiamo aggiustare". Lo "stigghiolaro" acconsentiva senza alcun problema: "Io cerco di fare l'impossibile perché sei stata una persona troppo educata nel tuo modo di fare".

"Lui ha la putìa, lo sa come funziona"

Nel cantiere per la realizzazione di un negozio di scarpe di via Messina Marina si sarebbe presentato un altro degli indagati, Giuseppe Chiarello. Un dipendente riferiva al titolare: "E' venuto uno tignusu e ha fatto levare mano ai picciotti e poi dice che mi viene a trovare, ha detto: 'Fermatevi, iddu lo sa come funziona... La putia ce l'ha'". Sarebbe stato poi Vella a presentarsi in uno dei cantieri di Piraino, l'unico imprenditore che invece ha fatto resistenza e ha denunciato: "Lo sai che a casa degli altri si tuppulia? Digli al tuo titolare che si metta a posto, altrimenti passa i guai, lui lo sa dove andare", avrebbe detto a uno degli operai. Il giorno dopo l'imprenditore era andato dritto alla Mobile.